Milei, en el Día del Holocausto: "Argentina no silencia ante el terror de Hamás"

Embed

En el acto se realizó en el Museo del Holocausto, ubicado Montevideo 919 de esta capital, y hablaron Milei, el presidente de la institución, Marcelo Mindlin, y un sobreviviente de la Shoá. Se realizó la tradicional ceremonia de encendido de las velas del candelabro judío en honor y memoria de las víctimas judías de aquel genocidio.

Javier Milei afirmó que, pese a la falta de reacción en muchos países del mundo en el conflicto en la Franja de Gaza, "Argentina no silencia ante el terror de Hamás" y exigió "la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados", entre ellos 11 argentinos.

"Hoy muchos países del mundo libre se arrepienten de aquella actitud de silencio frente a las atrocidades de los nazis. Para que la historia no se repita, nosotros, quienes defendemos la libertad, tenemos la obligación de que eso no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde. Argentina no silencia frente al terror de Hamás", sentenció.

Por otra parte, hoy mismo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió medidas cautelares contra Israel para pedirle pasos "inmediatos y efectivos" que impidan la comisión de un genocidio en Gaza y que castigue cualquier incitación al exterminio de los palestinos de la Franja, aunque no le exigió un alto el fuego como había solicitado Sudáfrica.

Javier Milei.jpg Javier Milei junto a Diana Mondino en el acto en el Museo del Holocausto.

Esta conmemoración del Día Internacional del Holocausto fue establecida con carácter universal en el año 2005, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que aprobó la Resolución A/RES/60/7, titulada Recordación del Holocausto, la cual estableció la fecha del 27 de enero como el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.

Desde entonces y como parte integral de la política de derechos humanos de la Argentina y de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), cada 27 de enero nuestro país realiza un acto conmemorativo.

En esta oportunidad se realizará este viernes 26 de enero, ya que la fecha del 27 coincide con el shabat, el día sagrado del judaísmo durante el cual no se realizan actividades laborales, entre otras prescripciones religiosas.

Cabe resaltar que la Argentina es el único país latinoamericano miembro pleno de la IHRA a partir de la suscripción de la Declaración de Estocolmo en el año 2000. La Alianza es una organización intergubernamental conformada por 35 Estados cuyo objetivo es luchar contra los actos de antisemitismo, intolerancia y discriminación que puedan conducir a genocidios como los vividos por la humanidad en el siglo XX.

Para ello, asume el compromiso de abordar la temática del Holocausto desde una triple perspectiva: la educación, la rememoración y la investigación.