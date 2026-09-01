Milei hablará en cadena nacional sobre la situación de las Islas Malvinas

Por su parte, el ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que las Islas Malvinas "son británicas y seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”

Tras la reunión de gabinete, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el mensaje del Presidente será transmitido por cadena nacional este jueves a las 21:00 y estará centrada en la cuestión Malvinas y en los avances diplomáticos que, según el Gobierno, se produjeron en torno al reclamo argentino.

Durante el encuentroen la Casa Rosada también se analizaron la evolución de los indicadores del mercado laboral, la tasa de inflación y lo que el Gobierno identifica como un proceso de crecimiento de la economía.

Cada ministro presente realizó además un informe sobre la situación de su área. No participaron de la reunión Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, ni Luis Caputo, ministro de Economía, quien se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, por la reunión del G20 de Finanzas.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Federico Sturzenegger; Mario Lugones, Carlos Presti, Alejandra Monteoliva, Juan Bautista Mahiques y Pablo Quirno. También estuvieron Karina Milei, Fabián Fernández, María Ibarzabal Murphy, Martín Menem, Patricia Bullrich, Adrián Ravier y el asesor Santiago Caputo.