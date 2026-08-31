Milei presentó su declaración jurada: cuánto creció su patrimonio en 2025

En cuanto a los bienes, Milei no incorporó bienes nuevos, por lo que presentó la revaluación de los mismos activos que ya tenía. El inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en la ciudad de Buenos Aires pasó de una valuación de $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

Los dos vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé conservaron su valuación en $20.173.600 y $16.254.200, respectivamente.

Al mismo tiempo aumentó el valor en pesos de sus tenencias en dólares: US$65.562 en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo, que pasaron de valuarse a un tipo de cambio de $1029 a uno de $1446 por el cambio del dólar entre el principio y el final del año.

Para los periódicos, el nombramiento de Karina "hace peligrar el gobierno de Javier Milei".

La declaración jurada de Karina Milei

La hermana del presidente y secretaria de Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y aquí se observa un incremento del patrimonio más pronunciado en términos porcentuales, pero un monto mucho menor. Sus bienes, depósitos y dinero aumentaron de $11.401.021,93 a $35.312.784,57, una suba del 210%.

La razón principal de esa alza es la revaluación de la propiedad de 150 metros cuadrados con cochera que la funcionaria posee en Vicente López, provincia de Buenos Aires, y que declara como su casa habitación desde 2011.

La valuación de ese inmueble pasó de $3.992.825,14 a $28.162.492,74, una diferencia de $24,17 millones, que explica la totalidad del incremento patrimonial, debido a que, en los demás bienes (depósitos, efectivo y créditos impositivos) se registraron variaciones menores y hasta bajas.

Karina Milei declaró ingresos netos por $33.124.206,02 e indicó que todos corresponden a la renta del trabajo personal, y gastos personales por $33.688.374,25.

Las deudas de la hermana del mandatario también crecieron: la que tiene con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, y la que mantiene con el Banco Santander, de $782.741 a $909.097. En total, las deudas de la funcionaria aumentaron de $841.961 a $969.471 durante el 2025.

Además, en la declaración, Karina Milei sumó una cuenta de pago de una billetera virtual por $3.852.216, que no estaba en la presentación del año anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su declaración jurada el fin de semana e indicó un patrimonio que aumentó de $11.851 millones a $19.209 millones, una suba del 62% en pesos.

Respecto a sus depósitos bancarios, la suma declarada es $12.730 millones y el 97%, $12.422 millones se encuentran en el exterior, mayoritariamente en una única cuenta en Estados Unidos en la que hay $11.739 millones. Además, Caputo declaró gastos personales por $237 millones durante el 2025.