Milei logra un 37,2% de apoyo, pero quienes buscan un cambio suman un 61,5%

Sin embargo, en la vereda contraria “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor" suma un 8,2%, y el mayor rechazo al mandatario "No me gusta nada de Milei", obtiene un alto 49,5%. Ambas cifras sumadas alcanzan un rechazo del 57,7%.

En la consulta por continuidad o cambio, los resultados tampoco son buenos para el oficialismo. En el primer caso, un 33,8% se inclina por "darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país", contra un 61,5% que prefiere "buscar un cambio a lo que está ocurriendo en el país".

En cuanto a la disputa por fuerza política, el peronismo con un 32,9% le saca una pequeña ventaja a La Libertad Avanza que logra un 30,3%, mientras que a partir de allí se encolumnan la Izquierda con 9,6%, el PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y No sabe/No contesta 9,3%.