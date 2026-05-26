Causa Sur Finanzas: Ariel Vallejo presentará un escrito y negará las acusaciones

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó supuestas maniobras de evasión tributaria por más de $3327 millones mediante la utilización de empresas apócrifas y monotributistas falsos.

Además, la Justicia investiga movimientos económicos superiores a los $800 millones y analiza el vínculo comercial entre Sur Finanzas y al menos 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense, Los Andes, Morón y Barracas Central.

Los investigadores buscan determinar si existió una estructura organizada destinada a cometer delitos económicos mediante sociedades financieras y entidades deportivas utilizadas para generar ganancias ilícitas y dificultar el rastreo del dinero.

En el expediente también aparece mencionada la firma Centro de Inversiones Concordia S.R.L., además de otras compañías vinculadas al entorno de Vallejo. Según la acusación, varias de estas sociedades habrían sido utilizadas para crear “capas de opacidad societaria” y encubrir el origen de los fondos bajo investigación.

Vallejo figura como presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., además de haber ocupado cargos en distintas firmas financieras y de inversión que ahora forman parte del análisis judicial.