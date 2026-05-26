Causa Sur Finanzas: Ariel Vallejo presentará un escrito y negará las acusaciones

El titular de Sur Finanzas declarará este martes en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión millonaria vinculadas al financiamiento de clubes de fútbol.
El empresario financiero Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, se presentará este martes ante la Justicia federal de Lomas de Zamora en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero, asociación ilícita y administración fraudulenta relacionado con operaciones económicas dentro del fútbol argentino.
Vallejo está citado a las 10 ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Según trascendió, el financista presentará un escrito en el que rechazará “de manera enfática y categórica” todas las acusaciones en su contra y no responderá preguntas durante la audiencia.
La estrategia de la defensa apunta a sostener la inocencia del empresario y solicitar nuevas medidas de prueba en el expediente. La investigación judicial analiza una serie de operaciones financieras desarrolladas entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, bajo sospecha de haber servido para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), distintos contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y clubes de fútbol habrían sido utilizados para otorgar “apariencia de legitimidad” a movimientos económicos que no contaban con contraprestaciones reales.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó supuestas maniobras de evasión tributaria por más de $3327 millones mediante la utilización de empresas apócrifas y monotributistas falsos.
Además, la Justicia investiga movimientos económicos superiores a los $800 millones y analiza el vínculo comercial entre Sur Finanzas y al menos 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense, Los Andes, Morón y Barracas Central.
Los investigadores buscan determinar si existió una estructura organizada destinada a cometer delitos económicos mediante sociedades financieras y entidades deportivas utilizadas para generar ganancias ilícitas y dificultar el rastreo del dinero.
En el expediente también aparece mencionada la firma Centro de Inversiones Concordia S.R.L., además de otras compañías vinculadas al entorno de Vallejo. Según la acusación, varias de estas sociedades habrían sido utilizadas para crear “capas de opacidad societaria” y encubrir el origen de los fondos bajo investigación.
Vallejo figura como presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., además de haber ocupado cargos en distintas firmas financieras y de inversión que ahora forman parte del análisis judicial.
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