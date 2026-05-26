Derogan un fondo que financiaba pasajes gratuitos a personas con discapacidad y niños con cáncer

La Resolución, de todos modos, aclara que esos derechos no se modifican. En ese sentido, establece que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual permanece “plenamente vigente y exigible”.

De esta manera, las empresas deberán continuar otorgando los pasajes sin costo, aunque dejarán de recibir compensaciones del Estado por ese concepto.

El texto recuerda que, a partir de la publicación del Decreto 883/2024, los transportistas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.

También explica que el régimen anterior se había creado en un contexto de intervención estatal en tarifas y que tenía como objetivo “mitigar los desequilibrios económicos” derivados de los boletos gratuitos.

La medida se conoce en medio de un fuerte incremento en las tarifas del transporte público. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó recientemente que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró subas de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El estudio también advirtió que el aumento de las tarifas superó ampliamente a la inflación y a la evolución del salario mínimo, lo que elevó el peso del transporte en el gasto mensual de los hogares. Según CEPA, mientras en diciembre de 2023 una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de 2026 ese porcentaje trepó al 17,3%.