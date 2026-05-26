Alejandra Monteoliva negó internas con Patricia Bullrich tras el Tedeum y ratificó su alineamiento con Milei

“Bullrich está cómoda siempre en el Gobierno y en el área en que esté. En todos los frentes se desempeña de la mejor manera. A Patricia ningún traje le queda chico”, sostuvo Monteoliva, al destacar el rol político de la actual senadora libertaria.

Además, negó de manera categórica que existan diferencias personales o políticas con la exministra de Seguridad. “No hay ningún distanciamiento entre Patricia y yo. Eso no es así. Para nada”, sentenció.

En paralelo, Monteoliva también rechazó que la renuncia de Angelini haya estado vinculada a disputas internas entre el sector alineado con Bullrich y el armado político que responde a Karina Milei.

Sin embargo, dejó en claro cuál es la conducción política dentro de su cartera. “Yo estoy al frente del Ministerio de Seguridad y tengo muy clara la conducción y a quién respondo: al Presidente”, remarcó.

Monteoliva juró en un breve acto junto al presidente Javier Milei en el Salón Blanco de Casa Rosada. Alejandra Monteoliva aseguró que Javier Milei es el “norte y guía” de las decisiones del Gabinete nacional.

Por último, la ministra describió las reuniones de Gabinete como encuentros “sustanciosos” donde se debate el rumbo de la gestión nacional y aseguró que la palabra de Milei funciona como “norte y guía” para las decisiones del equipo de Gobierno.