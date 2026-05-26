Alejandra Monteoliva negó internas con Patricia Bullrich tras el Tedeum y ratificó su alineamiento con Milei

La ministra de Seguridad rechazó versiones de una pelea con Patricia Bullrich, defendió su rol político dentro del oficialismo y aseguró que responde directamente al presidente Javier Milei. También negó que la salida de Federico Angelini esté vinculada a una interna.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desmintió este martes versiones de una supuesta interna con la senadora Patricia Bullrich y aseguró que mantiene una “excelente relación” con la exfuncionaria nacional, en medio de las tensiones políticas que se profundizaron tras el Tedeum del 25 de Mayo.
Las declaraciones de Monteoliva llegaron luego de los rumores sobre un presunto desplazamiento de Bullrich dentro del oficialismo y tras la salida de Federico Angelini del Ministerio de Seguridad.
“Con Bullrich tengo una excelente relación. Es un actor político nacional, una referente. Su trabajo en el Senado ha sido clave para dinamizar y sacar adelante muchas leyes que logramos consolidar entre el año pasado y este”, afirmó la ministra en diálogo con Radio La Red.
La funcionaria también buscó bajarle el tono al malestar que generó la ubicación protocolar de Bullrich durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde quedó relegada a las últimas filas y no pudo ingresar al Cabildo junto a la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei.
“Bullrich está cómoda siempre en el Gobierno y en el área en que esté. En todos los frentes se desempeña de la mejor manera. A Patricia ningún traje le queda chico”, sostuvo Monteoliva, al destacar el rol político de la actual senadora libertaria.
Además, negó de manera categórica que existan diferencias personales o políticas con la exministra de Seguridad. “No hay ningún distanciamiento entre Patricia y yo. Eso no es así. Para nada”, sentenció.
En paralelo, Monteoliva también rechazó que la renuncia de Angelini haya estado vinculada a disputas internas entre el sector alineado con Bullrich y el armado político que responde a Karina Milei.
Sin embargo, dejó en claro cuál es la conducción política dentro de su cartera. “Yo estoy al frente del Ministerio de Seguridad y tengo muy clara la conducción y a quién respondo: al Presidente”, remarcó.
Por último, la ministra describió las reuniones de Gabinete como encuentros “sustanciosos” donde se debate el rumbo de la gestión nacional y aseguró que la palabra de Milei funciona como “norte y guía” para las decisiones del equipo de Gobierno.
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