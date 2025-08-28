Milei tras los piedrazos en Lomas de Zamora: "Vienen por la libertad"

En el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se celebró en el Hotel Alvear, el mandatario planteó que los episodios de violencia se enmarcan “en un contexto de burdas operaciones difamadoras” de la "casta",

"Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”, aseveró.

En su presentación, Milei aprovechó para bromear luego de que uno de los vecinos de Lomas le arrojara un elemento que supo eludir: “ Ni que hablar que les voy a decir que es un placer estar, ¿no? Por lo menos parece que todavía conservo los reflejos”.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear de Buenos Aires. pic.twitter.com/NrbbbkvsZk — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 28, 2025

Difamaciones y operetas

“Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos ”, remarcó, y enumeró: “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”.

Asimismo, tras la filtración de los audios en los que se escucha al ex titular de ANDIS contar que hubo pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de su segundo Eduardo “Lule” Menem, el libertario lo atribuyó a una “opereta” correspondiente a “otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta”.

“Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo.Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”, sentenció, a horas de haber revelado que el Poder Ejecutivo denunciaría a Spagnuolo.

Por su parte, el mandatario planteó que el accionar define “de manera fidedigna el comportamiento de la casta” que busca “frenar el proceso de cambio que el país está atravesando”.

“Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobarde. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan solo me puse en el camino”, subrayó.

A días de los comicios bonaerenses, Milei vaticinó: “Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘Kirchnerismo nunca más’”.

“El kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección, van a recurrir a todas las artimañas, van a hacer fraude, van a hacer campaña negativa”, sostuvo Javier Milei.

Una elección "definitoria"

En otro pasaje de su discurso -que duró poco más de una hora-, el Presidente planteó que se trata de una elección “definitoria” para la oposición, y aseguró que, de ganar en las urnas, La Libertad Avanza logrará poner "el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos”.

“Es necesario que ahora ellos pierdan para que la gente pueda por fin ganar. Harán lo imposible para frenar el cambio profundo que los argentinos eligieron en el 2023, repartiendo mentiras a diestra y siniestra, con la chequera de los Estados provinciales y municipales”, afirmó, y sumó: “Si quieren liberar al Congreso de estos adictos al erario público en octubre hay que elegir diputados y senadores que estén dispuestos a dejarlo todo por defender las ideas de la libertad”.

A horas del ataque en Lomas de Zamora, el mandatario calificó de “emocionante” afrontar lo que calificó como una “lluvia de piedras” con el diputado José Luis Espert, que competirá el próximo 26 de octubre, y su hermana menor en lo que definió como “un espectáculo increíble”.

“Estoy acostumbrado a la adversidad, estoy acostumbrado a la presión. Gracias, kuka. Lo voy a hacer mejor todavía”, ironizó y se ganó los aplausos del auditorio. Además, pidió “elegir a los candidatos de La Libertad Avanza", y reafirmó el rumbo del programa económico de la administración.