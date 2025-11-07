Milei en Nueva York: agradecerá su triunfo en la tumba del "rebe de Lubavitch"

Milei llegó a Manhattan acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca.

El presidente aterrizó en el aeropuerto internacional JFK cerca de las 3.00 AM (hora de Argentina), tras un vuelo de escasas horas que lo trajo desde Mar -a- Lago, el condo que posee Donald Trump en Palm Beach.

Agenda de este viernes 7 de noviembre:

El mandatario participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina", organizado por el Council of the Americas. Visita privada: Aunque no figura en la agenda oficial, Milei dedicará parte del día a visitar "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch". Se trata de una tradición personal del presidente, pero en esta oportunidad lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.

Asunción en Bolivia

La comitiva presidencial arribará a Bolivia a las 3 de la mañana del sábado 8 de noviembre.

Agenda del sábado 8 de noviembre: