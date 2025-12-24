Axel Kicillof contra Milei por la política cambiaria

Para Kicillof, los números que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este martes sobre la balanza turística indica un “atraso cambiario”. "No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países", dijo.

"Es un desastre que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir", lanzó el mandatario bonaerense en declaraciones radiales.

Durante el reportaje, Kicillof cuestionó con dureza el proyecto económico del Ejecutivo nacional, al que calificó como “una improvisación permanente”. Según enumeró, la reducción de los salarios reales, la licuación de las jubilaciones, el recorte de recursos a las provincias y la paralización de la obra pública forman parte del núcleo del actual programa.

“Es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores extranjeros, que tratan de disimular como si fuera algo fantástico, fabuloso, nuevas etapas del mismo plan”, advirtió.

De acuerdo con el gobernador, tras las elecciones nacionales el Tesoro de Estados Unidos se desentendió del respaldo al gobierno libertario y dejó al Ejecutivo bajo la órbita del Fondo Monetario Internacional (FMI). “El Tesoro norteamericano dice: ‘Yo me corro, ahora hacéle caso al Fondo Monetario’, y ahí los tenés deslizando la banda cambiaria. Es la política de siempre”, aseguró.

Los datos del Indec

Según los datos difundidos por el INDEC, la cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas.

En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, informó este martes el INDEC.