Política |

Milei publicó y borró un mensaje navideño con una advertencia económica: "Muchas más reformas"

La publicación, con la frase "Abróchense los cinturones", apareció en la antesala de Nochebuena e incluyó un balance de la gestión, pero horas más tarde fue eliminado.

En la antesala de Nochebuena y en pleno clima festivo, el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un video de tono político y económico. La publicación, que rápidamente se viralizó, no permaneció demasiado tiempo visible y fue borrada sin explicaciones oficiales.

El mensaje incluyó un repaso de los primeros meses de gestión, con énfasis en las decisiones económicas adoptadas desde el inicio del mandato. Como cierre, el jefe de Estado dejó una advertencia de cara a lo que viene: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

ADEMÁS: Villarruel apuntó contra el presupuesto del Senado y marcó distancia con Milei

Durante el discurso, el mandatario puso el foco en el ajuste fiscal, al afirmar que el Gobierno consiguió reducir el déficit consolidado de 15 puntos del PBI a cero. En esa línea, defendió el rumbo elegido y reafirmó que el plan continuará con recortes del gasto y alivio impositivo. “Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, sostuvo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados