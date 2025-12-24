Milei publicó y borró un mensaje navideño con una advertencia económica: "Muchas más reformas"

El mensaje incluyó un repaso de los primeros meses de gestión, con énfasis en las decisiones económicas adoptadas desde el inicio del mandato. Como cierre, el jefe de Estado dejó una advertencia de cara a lo que viene: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

Durante el discurso, el mandatario puso el foco en el ajuste fiscal, al afirmar que el Gobierno consiguió reducir el déficit consolidado de 15 puntos del PBI a cero. En esa línea, defendió el rumbo elegido y reafirmó que el plan continuará con recortes del gasto y alivio impositivo. “Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, sostuvo.