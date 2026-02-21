Milei recibió invitaciones para visitar Ucrania y Polonia

Fuentes del Gobierno explicaron que la visita a Kiev no pudo realizarse porque “no estaban dadas las condiciones de seguridad”, en un escenario internacional todavía atravesado por la guerra iniciada en 2022. La determinación oficial fue reprogramar el viaje para mediados de año, aunque hasta el momento no existen fechas confirmadas ni precisiones logísticas cerradas.

El vínculo entre Milei y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se remonta al inicio de la actual gestión. Zelenski fue invitado a la asunción presidencial en diciembre de 2023 y posteriormente ambos mantuvieron encuentros presenciales, entre ellos una reunión bilateral en el Foro de Davos 2025. La última comunicación entre los mandatarios tuvo lugar en agosto del año pasado, en la previa del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

Diálogo con Zelenski

En aquella conversación telefónica, Zelenski agradeció la cooperación argentina en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, uno de los ejes humanitarios impulsados por Kiev. También dialogaron sobre la posibilidad de una visita oficial del jefe de Estado argentino a Ucrania, una alternativa que ahora vuelve a cobrar impulso.

La eventual gira se produce en un contexto geopolítico complejo. Esta semana concluyó en Ginebra una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, sin avances sustanciales. Si bien las partes se comprometieron a continuar las conversaciones, persisten los desacuerdos centrales en materia territorial y de seguridad.

Más escalas

En la Casa Rosada no descartan que el viaje a Europa incluya otras escalas. Dentro de la agenda internacional figuran visitas a Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido. En paralelo, desde el Ejecutivo descartan un viaje a China en el mediano plazo, en línea con la orientación diplomática que prioriza los vínculos con Estados Unidos y Europa.

Milei se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde participó de la primera reunión del Consejo de la Paz, iniciativa promovida por Donald Trump. Allí ofreció la colaboración de cascos blancos argentinos en la Franja de Gaza, subrayando la experiencia nacional en misiones humanitarias y de estabilización.

Tras su regreso a la Argentina, el Presidente retomará la actividad internacional entre el 8 y el 10 de marzo en Nueva York, en el marco de la Argentina Week, un evento destinado a la promoción del país ante inversores, bancos y empresarios. Además, evalúa viajar a Chile el 11 de marzo para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

La agenda externa del Gobierno, marcada por invitaciones y gestiones diplomáticas, refuerza la estrategia oficial de posicionamiento internacional en un escenario global atravesado por tensiones políticas y económicas.