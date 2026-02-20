Villarruel utilizó el fallo contra Trump para defender la industria nacional

Villarruel, criticó la decisión de la Corte Suprema norteamericana de anular los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones, porque “implica un golpe a las políticas de producción y al establecimiento de empresas en Estados Unidos”.

“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, dijo la vice presidente a través de la red social X.

Y advirtió que “la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”.

En ese marco, Villarruel aseguró que los argentinos “tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios”.

“En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”, aseguró la vice presidente.

Más allá de que Villarruel tomará el fallo para diferenciarse de Milei, lo cierto es que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos no va en contra del establecimiento de aranceles, sino de que sea el Poder Ejecutivo el que lo realice, ya que esa facultad es exclusiva del Parlamento.