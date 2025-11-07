Milei se reunió con empresarios en Nueva York

Lo acompañaron el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos Alec Oxenford.

Durante la mañana, el mandatario encabezó un encuentro privado en el Council of the Americas, una institución que reúne a empresarios de diversos sectores como energía, minería, laboratorios, banca y servicios. Habló sobre las “Nuevas oportunidades de inversión en la Argentina” y destacó las medidas del Gobierno orientadas a generar previsibilidad y atraer capitales.

Entre los participantes estuvieron representantes de Pfizer, PepsiCo, Morgan Stanley, Cisco Systems, Newmont Corporation y Glencore, entre otros sectores vinculados a energía, minería, banca y servicios. El empresario canadiense Robert McEwen, dueño de McEwen Copper, destacó el clima favorable que observa en el país para nuevos proyectos.

Visita a la tumba del Rebe de Lubavitch

Tras su exposición, Milei se trasladó al barrio Queens para visitar el Ohel, donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, figura central del movimiento Jabad. El presidente tiende a visitar ese sitio, cada vez que viaja a la ciudad. Allí, en julio de 2023, había pedido la bendición para ser presidente y regresó después de su triunfo para agradecer.

La comitiva partirá luego hacia Bolivia, donde el sábado Milei participará de la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz, antes de regresar a Buenos Aires.