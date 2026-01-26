El riesgo país volvió a caer y se acerca a la barrera de los 500 puntos básicos

El indicador retrocedió cerca de 10 unidades (-1,9%), en valores similares a los del 13 de junio de 2018, cuando cerró en 507 puntos básicos. No sólo eso: también quedó por debajo del mínimo previo de la gestión de Javier Milei, que había sido de 560 puntos el 9 de enero de 2025, y se acercó al umbral de los 500 puntos, una referencia clave para una eventual vuelta de Argentina a los mercados internacionales de deuda.

En la Argentina, la suba del riesgo país refleja la incertidumbre de inversores en medio de la escalada inflacionaria. El índice del JP Morgan retrocedió este lunes a valores similares a los de junio de 2018.

Tal como se dijo, los bonos soberanos en dólares operaron en terreno positivo. Los Bonares avanzaron hasta 0,99% (AL41D), mientras que los Globales registraron incrementos de hasta 0,76% (GD38D). Esta mejora de los precios fue interpretada en los mercados como una señal de mayor confianza en la capacidad de pago del gobierno nacional, en un contexto de fortalecimiento de las reservas internacionales.

Uno de los focos de atención sigue siendo la dinámica de compras del Banco Central. En lo que va del año, la autoridad monetaria acumuló más de 1.000 millones de dólares en adquisiciones de divisas. El objetivo oficial es incrementar las reservas entre U$S10.000 y U$S17.000 millones durante 2026, según la evolución de la demanda de dinero. De mantenerse el ritmo actual, ese volumen podría alcanzarse hacia septiembre.

Quirno dijo que "la política cambiaria está muy clara" y que el gobierno ha "recapitalizado" al Banco Central. En lo que va del año, el Banco Central compró más de 1.000 millones de dólares.

Las compras se realizaron mediante operaciones “en bloque”, negociadas de forma directa con oferentes de divisas, en un contexto de emisiones de obligaciones negociables, mayor liquidación del sector agroexportador y un tipo de cambio oficial que se mantiene por debajo del techo de la banda de flotación.

En tanto, el dólar mayorista cerró en $1.438, con una suba diaria de $4,39 (+0,31%) y una brecha del 8,3% respecto del techo de la banda ($1.558). El dólar minorista en el Banco Nación se ubicó en $1.460 para la venta, tras avanzar $5 (+0,3%), mientras que el promedio del sistema financiero fue de $1.456, según el relevamiento del BCRA.

En el segmento financiero, el dólar MEP operó en torno a $1.469, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) se negoció a $1.511, con variaciones acotadas.