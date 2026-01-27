El Gobierno oficializó que se ncluirá el régimen penal juvenil en sesiones extraordinarias

La medida se formalizó mediante el Decreto 53/2026, firmado por el mandatario y su vocero y ministro Manuel Adorni, y fue publicada en el Boletín Oficial. Según el texto, el Congreso deberá considerar los proyectos de ley vinculados al régimen penal juvenil a partir del inicio de las sesiones extraordinarias el 2 de febrero de 2026.

Con la frase “delito de adulto, pena de adulto”, Milei resumió su postura ante sus seguidores, defendiendo que los menores que cometan delitos graves sean juzgados bajo un régimen similar al de los adultos.

El proyecto que impulsará el Ejecutivo, a través de los ministerios de Seguridad y Justicia, propone modificar la normativa vigente desde la dictadura militar, reduciendo el límite de edad de punibilidad, actualmente establecido en 16 años, con el objetivo de que los adolescentes responsables de delitos graves puedan ser sometidos a juicio y eventual condena.