En sus primeros años compartió la Corte con magistrados como Jorge Bacqué, José Severo Caballero, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Genaro Carrió.

El tribunal en la era menemista

Durante la presidencia de Carlos Menem permaneció en el tribunal después de la ampliación del número de integrantes y coincidió, entre otros, con Eduardo Moliné O’Connor, Julio Nazareno, Rodolfo Barra, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert y Adolfo Vázquez.

En aquellos años, Belluscio integró en numerosos expedientes la minoría que se apartaba de los criterios de la denominada “mayoría automática”, nombre con el que se identificaba al sector de la Corte asociado a las principales posiciones del gobierno menemista.

También durante la década del 90 mantuvo un enfrentamiento público con el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, a quien querelló por delitos contra el honor. La disputa concluyó con un pedido público de disculpas del economista.

En 2002, en medio de las consecuencias económicas y judiciales de la crisis de 2001, Belluscio fue uno de los tres ministros de la Corte que votaron a favor de la pesificación de los depósitos en dólares a $1,40. La mayoría del tribunal, en cambio, declaró inconstitucional la medida.

Renucia por "incompatibilidad ética"

La etapa final de Belluscio en el máximo tribunal coincidió con la renovación impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner. Llegó a compartir la Corte con Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.

En junio de 2005, cuando estaba por cumplir 75 años, presentó su renuncia y estableció como fecha de salida el 1° de septiembre.

Su decisión tuvo una particularidad. Belluscio había formado parte en 1999 de la mayoría que, en el denominado caso “Fayt”, declaró inválida la cláusula que establecía el cese de los jueces al alcanzar los 75 años. Sin embargo, consideró que permanecer en su puesto podía implicar una “incompatibilidad ética”.

Según explicó entonces, continuar en funciones podía interpretarse como un aprovechamiento personal de una sentencia que él mismo había firmado. De esa manera puso fin a más de dos décadas como integrante del máximo tribunal.

Referente académico

Más allá de su carrera judicial, Belluscio construyó una extensa trayectoria académica. Fue profesor de Derecho Civil en la UBA y posteriormente mantuvo una intensa actividad de posgrado, especialmente vinculada con el Derecho de Familia.

Entre sus numerosas publicaciones se encuentran Nociones de Derecho de Familia, Manual de Derecho de Familia, Derecho de familia y Vocación sucesoria, sus fuentes en la reforma del Código Civil. También dirigió la edición del Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, una colección de nueve tomos publicada entre 1978 y 2004.

Integró además el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, participó de la rama argentina de la International Law Association y formó parte del Instituto de Derecho Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Tucumán.

También fue miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), socio activo de la Sociedad Científica Argentina e integrante del jurado de los Premios Konex en 1986.

Tras conocerse su fallecimiento, la Corte Suprema expresó su pesar y adhirió al duelo. Mediante la Acordada 29/2026, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal resolvió enviar una nota de condolencia a la familia e incluir el nombre del ex magistrado en las tablas de la memoria de la Corte.

Los jueces señalaron en la resolución el “sensible fallecimiento” de Belluscio y expresaron la adhesión del máximo tribunal al duelo “por la desaparición del distinguido magistrado”, que durante más de dos décadas ocupó uno de los lugares centrales de la Justicia argentina.