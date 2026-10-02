Milei defendió el equilibrio fiscal y volvió a cuestionar a los "gerentes de la pobreza"

El Presidente fue distinguido en París por sus reformas económicas, elogió a Luis Caputo y destacó las medidas de desregulación de su Gobierno.
Javier Milei ratificó en Francia que mantendrá el equilibrio fiscal mientras permanezca al frente del Gobierno y volvió a defender el programa económico de su gestión. Durante un discurso en la sede del Automóvil Club de París, el Presidente también elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió nuevamente como el “arquitecto del milagro”, y cuestionó a los “gerentes de la pobreza”.
“Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, sostuvo Milei, durante la ceremonia en la que fue distinguido por el Foro Económico de París por su programa de reformas económicas. El mandatario dedicó buena parte de su exposición a explicar su concepción del crecimiento y presentó el orden de las cuentas públicas como uno de los pilares de su gestión.
“El equilibrio fiscal lo logramos en el primer mes de gestión”, afirmó Milei, quien aseguró que durante ese período su administración realizó “una reducción del gasto público del 30%” y puso “las cuentas en orden desde el primer día”. En ese marco, destacó especialmente la tarea de Caputo.
“Gracias al talento, a la valentía y al coraje de mi ministro de Economía, el arquitecto del milagro, lo vio todo el mundo”, expresó el Presidente al referirse al titular del Palacio de Hacienda y al desempeño de la política económica de su Gobierno.
Milei también destacó el trabajo de Federico Sturzenegger "que ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones”, y vinculór ese proceso con su concepción sobre el crecimiento económico.
El mandatario explicó además su visión sobre la relación entre el equilibrio fiscal, el ahorro y la inversión privada. “Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión”.
En otro tramo del discurso, Milei defendió la política social de su administración y volvió a cuestionar el sistema de intermediación utilizado para la distribución de planes sociales. “Tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza”, afirmó, y sostuvo que la eliminación de esos intermediarios permitió incrementar los recursos destinados directamente a los sectores vulnerables.
“Las personas vulnerables duplicaron la cantidad de recursos que recibían porque no tuvieron que pagar más a los gerentes de la pobreza”, aseguró Milei. También afirmó que, cuando asumió, la Asignación Universal por Hijo y la asistencia alimentaria cubrían alrededor del 40% de la canasta básica y que actualmente, según sus datos, alcanzan el 100%.
“Hoy, los desalmados liberales, sucede que esas dos prestaciones cubren el 100% de la canasta”, expresó el Presidente. En esa línea, sostuvo que la política de Capital Humano busca avanzar desde la asistencia hacia la capacitación y la incorporación al mercado laboral. “Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo. Eso es un gran avance”, señaló.
La exposición se produjo durante la ceremonia en la que Milei recibió la distinción del Foro Económico de París, que destacó el “coraje y determinación” del mandatario para llevar adelante las transformaciones impulsadas por su Gobierno. El reconocimiento tuvo lugar durante la Argentina Week París, encuentro que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores para presentar oportunidades de inversión en el país.
La agenda presidencial incluyó además una reunión con Emmanuel Macron y encuentros con empresarios e inversores, en una visita en la que el Gobierno buscó exhibir sus reformas económicas y captar nuevos capitales para la Argentina.
comentar