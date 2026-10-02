Milei defendió el equilibrio fiscal y volvió a cuestionar a los "gerentes de la pobreza"

Milei también destacó el trabajo de Federico Sturzenegger "que ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones”, y vinculór ese proceso con su concepción sobre el crecimiento económico.

El mandatario explicó además su visión sobre la relación entre el equilibrio fiscal, el ahorro y la inversión privada. “Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión”.

En otro tramo del discurso, Milei defendió la política social de su administración y volvió a cuestionar el sistema de intermediación utilizado para la distribución de planes sociales. “Tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza”, afirmó, y sostuvo que la eliminación de esos intermediarios permitió incrementar los recursos destinados directamente a los sectores vulnerables.

"Si nuestro Gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia"



Javier Milei dijo en el Argentina Week que "la energía, la minería y la agroindustria se van a acelerar" y remarcó: "Hoy Argentina quiere ser el país más promercado de Occidente". pic.twitter.com/kiFjWFG5DH — Corta (@somoscorta) October 1, 2026

“Las personas vulnerables duplicaron la cantidad de recursos que recibían porque no tuvieron que pagar más a los gerentes de la pobreza”, aseguró Milei. También afirmó que, cuando asumió, la Asignación Universal por Hijo y la asistencia alimentaria cubrían alrededor del 40% de la canasta básica y que actualmente, según sus datos, alcanzan el 100%.

“Hoy, los desalmados liberales, sucede que esas dos prestaciones cubren el 100% de la canasta”, expresó el Presidente. En esa línea, sostuvo que la política de Capital Humano busca avanzar desde la asistencia hacia la capacitación y la incorporación al mercado laboral. “Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo. Eso es un gran avance”, señaló.

La exposición se produjo durante la ceremonia en la que Milei recibió la distinción del Foro Económico de París, que destacó el “coraje y determinación” del mandatario para llevar adelante las transformaciones impulsadas por su Gobierno. El reconocimiento tuvo lugar durante la Argentina Week París, encuentro que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores para presentar oportunidades de inversión en el país.

La agenda presidencial incluyó además una reunión con Emmanuel Macron y encuentros con empresarios e inversores, en una visita en la que el Gobierno buscó exhibir sus reformas económicas y captar nuevos capitales para la Argentina.