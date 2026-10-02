El Colegio Público de la Abogacía condenó los insultos de Milei a periodistas

La entidad, que nuclea a letrados de la Ciudad, se expreso en forma oficial luego de la nueva embestida del Presidente contra los medios.
El Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires expresó su preocupación los reiterados insultos y comentarios descalificadores expresados por el presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.
En un comunicado publicado este viernes, la entidad señaló que “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos, que sin información libre y plural no pueden formarse un juicio propio ni controlar a quienes los gobiernan”.
Mientras Defendió el rol de la prensa y destacó que la profesión “cumple una función insustituible en la vida republicana, especialmente cuando incomoda”. El texto refiere a “la reiteración de expresiones agraviantes” por parte de Milei en redes sociales.
“Una democracia plena necesita un debate público robusto, vigoroso, incluso áspero, pero el uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”, añade el comunicado del Colegio, que preside la doctora Alejandra García.
Al cerrar su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los agraviados y manifestó el apoyo a la libertad de expresión “como herramienta esencial de una sociedad democrática”.
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