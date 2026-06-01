Patricia Bullrich rechazó el retiro del pliego de una jueza y marcó diferencias con Milei

El mensaje completo de Patricia Bullrich en X

Embed Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

En ese sentido, la legisladora ratificó su respaldo a la gestión libertaria y destacó el rumbo de la administración nacional. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei”, sostuvo. Además, consideró que una discrepancia puntual no afecta al oficialismo: “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.

La postura de Bullrich se suma a otros episodios recientes en los que tomó distancia de decisiones o estrategias del Gobierno. Semanas atrás había reclamado que Manuel Adorni presentara su declaración jurada patrimonial para despejar cuestionamientos por una investigación en su contra. Ahora, con el caso Michelli, volvió a reivindicar el debate interno al señalar que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.