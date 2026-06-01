Patricia Bullrich rechazó el retiro del pliego de una jueza y marcó diferencias con Milei

A través de sus redes, la senadora libertaria expresó su desacuerdo con la decisión presidencial, aunque ratificó su respaldo al Gobierno.
Patricia Bullrich expuso una diferencia con Javier Milei, al cuestionar la decisión de retirar el pliego de Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza federal. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reveló que habló personalmente con el Presidente para transmitirle su postura y adelantó que apelará a la “objeción de conciencia” frente a la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.
A través de una publicación en redes sociales, Bullrich explicó que ya le comunicó formalmente su desacuerdo al mandatario. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, escribió. De todos modos, aclaró que reconoce “plenamente las facultades constitucionales” que tiene el jefe de Estado para impulsar o retirar candidaturas judiciales.
La postulación de Michelli había quedado bajo cuestionamiento dentro del oficialismo, debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, Bullrich evitó profundizar sobre los motivos de la decisión y centró su mensaje en la posibilidad de expresar una posición distinta sin romper con la línea política del Gobierno.
En ese sentido, la legisladora ratificó su respaldo a la gestión libertaria y destacó el rumbo de la administración nacional. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei”, sostuvo. Además, consideró que una discrepancia puntual no afecta al oficialismo: “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.
La postura de Bullrich se suma a otros episodios recientes en los que tomó distancia de decisiones o estrategias del Gobierno. Semanas atrás había reclamado que Manuel Adorni presentara su declaración jurada patrimonial para despejar cuestionamientos por una investigación en su contra. Ahora, con el caso Michelli, volvió a reivindicar el debate interno al señalar que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.
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