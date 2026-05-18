Nación y Ciudad acordaron cómo saldar la deuda por coparticipación acumulada en 2025

Al comunicar la medida, Jorge Macri destacó el trabajo conjunto entre ambas administraciones. “Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta”, expresó en sus redes sociales.

Qué deuda se cancelará

La discusión por la coparticipación porteña se arrastra desde 2020, cuando el Gobierno nacional redujo por decreto los fondos que recibía la Ciudad. Posteriormente, una ley del Congreso volvió a modificar el esquema y fijó un coeficiente menor para CABA.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema dictó una medida cautelar que ordenó restituir parte de esos recursos y estableció un coeficiente del 2,95%. A partir de ese fallo, Nación y Ciudad avanzaron en un acuerdo en septiembre de 2024 para instrumentar los pagos.

Según el Gobierno porteño, las transferencias comenzaron a ralentizarse desde julio del año pasado y eso provocó una nueva acumulación de deuda. Tras meses de conversaciones técnicas y políticas, ambas partes alcanzaron ahora un nuevo mecanismo de pago.

Desde la Ciudad remarcaron que el convenio busca garantizar previsibilidad financiera y normalizar el flujo de recursos que habían quedado pendientes.