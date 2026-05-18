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Milei dio una clase de economía en la Universidad San Andrés

El Presidente expuso en la Universidad de San Andrés junto a Federico Sturzenegger y volvió a poner el foco en la economía, en medio del malestar por la caída del salario real.

El presidente Javier Milei brindó este lunes una clase sobre economía en la Universidad de San Andrés, en una actividad en la que compartió actividad con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, más allá de que estaba prevista la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante las últimas semanas, Milei profundizó sus apariciones en ámbitos empresariales y académicos. A comienzos de mayo participó de la Conferencia Anual del Instituto Milken, en Los Ángeles, donde expuso ante empresarios y fondos de inversión con el objetivo de promover la llegada de capitales a la Argentina.

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El presidente volvió a defender el rumbo económico en medio del debate por la caída del salario real.

El presidente volvió a defender el rumbo económico en medio del debate por la caída del salario real.

La presentación en San Andrés ocurrió pocos días después de que el Presidente reconociera públicamente el impacto social del ajuste económico al afirmar que: “Yo entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque cayó el salario real”.

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El mandatario también defendió las decisiones tomadas desde el inicio de su gestión y afirmó: “Cuando uno está en la silla eléctrica tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda”.

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La agenda presidencial continuará este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde Milei participará de un evento organizado por la Bolsa de Valores. Allí volverá a exponer sobre macroeconomía, empleo y perspectivas productivas.

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La Universidad de San Andrés.

La Universidad de San Andrés.

Además, el oficialismo prepara para el próximo 25 de mayo el denominado “Cabildo Abierto de la Libertad”, impulsado por Karina Milei, con actividades previstas en los 135 municipios bonaerenses.

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