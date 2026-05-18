Milei dio una clase de economía en la Universidad San Andrés

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2056381248579252557&partner=&hide_thread=false "Universidad de San Andrés":

Porque Javier Milei dio una clase en esa universidad pic.twitter.com/SOPaMTBswu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 18, 2026

El mandatario también defendió las decisiones tomadas desde el inicio de su gestión y afirmó: “Cuando uno está en la silla eléctrica tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda”.

La agenda presidencial continuará este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde Milei participará de un evento organizado por la Bolsa de Valores. Allí volverá a exponer sobre macroeconomía, empleo y perspectivas productivas.

vga_6138d72584ab5 La Universidad de San Andrés.

Además, el oficialismo prepara para el próximo 25 de mayo el denominado “Cabildo Abierto de la Libertad”, impulsado por Karina Milei, con actividades previstas en los 135 municipios bonaerenses.