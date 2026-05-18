Cuentas falsas y críticas al gobierno: Martín Menem se desligó de las acusaciones de Santiago Caputo

La tensión comenzó a subir el sábado por la noche, cuando desde la cuenta @slcaputo, el asesor respondió con dureza a un posteo de @PeriodistaRufus, un usuario que cuestionaba a la aerolínea FlyBondi.

Lo que parecía una discusión menor en redes sociales, escaló cuando se detectó un error de seguridad digital: el enlace de la cuenta anónima redirigía directamente al Instagram del presidente de la Cámara de Diputados, algo que, claramente, Caputo conocía.

La reacción de la tropa libertaria en X fue inmediata: acusaron a Menem de operar una cuenta clandestina para atacar a funcionarios troncales del Gabinete, como el ministro de Economía, Luis Caputo, su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Uno de los posteos de la cuenta @PeriodistaRufus se animó a lo impensado: referirse a los perros del presidente, Javier Milei, poniendo en duda su existencia.

El conflicto no solo expuso otro contrapunto entre el sector de Caputo y el de Karina Milei, a quien responde el titular de la Cámara de Diputados, sino que dejó en evidencia ciertas grietas en el terreno más seguro de la gestión libertaria para batallar: el ámbito virtual.

"No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera", sentenció Caputo, y calificó a quienes responden a Menem como una "banda de improvisados".

La eliminación súbita de la cuenta @PeriodistaRufus solo sirvió para confirmar quién estaba detrás de ella y dar cuenta de que, la olla a presión entre las facciones del Gobierno, ya presenta pequeños estallidos que resuenan.

"ERROR INVOLUNTARIO"

El domingo, Martín Menem decidió enviar un mensaje al grupo de WhatsApp de diputados nacionales de La Libertad Avanza para explicar lo ocurrido. En ese texto, reconoció que existió “un error involuntario del CM” (community manager) que administra su cuenta de Instagram y sostuvo que detrás del episodio hubo una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.

“Hola, buen día. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes”, comenzó el mensaje enviado por el titular de la Cámara de Diputados.

Luego explicó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.

En otro tramo del mensaje, Menem buscó despegarse del contenido publicado por la cuenta anónima y sostuvo que el elemento central del episodio era únicamente la asociación técnica del link con su cuenta personal de Instagram.