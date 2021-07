Nancy Pazos es la ex esposa de Santilli y como conoce bien al actual viceje de Gobierno porteño le dio consejos a la candidata del oficialismo.

“Vas a tener que ir moderando un poco tus formas, a ver si terminás siendo la villana de la película vos también”, fue una de las recomendaciones de la periodista.

Además agregó que “una de las características” de Santilli “es que le sale bárbaro hacerse la víctima”.

“Lindos momentos esos, recuerdo perfectamente cuando mi ex marido asume el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad. Después del acto de asunción vamos a reconocer el despacho. Es un momento icónico, que uno recuerda de por vida”, comentó Nancy Pazos.

La periodista también habló de Enrique “Pepe” Albistur, pareja de Tolosa Paz. “Está re fuerte Pepe Albistur”, comentó Pazos, y se mostró “molesta” por que se asocie a las mujeres con sus parejas, en la política.

“Las relaciones parentales entre la gente que se dedica a lo mismo es como decirme a mí 'la ex de Santilli'. No, boludo. Era yo antes que él. Es una cosa muy machista, porque a mí todo el tiempo me preguntan y después me dicen 'soltalo' ”, disparó.

“Yo no te hubiera elegido nunca como primera candidata en la Provincia. Diego tiene un montón de características personales, y una de las características es que le sale bárbaro hacerse la víctima”, comentó la periodista.

"La situación sanitaria cambió, hay un aumento exponencial de casos", afirmó Santilli. Nancy Pazos contó intimidades de Santilli.

ACTO EN MERLO

Por su parte, en un acto en Merlo, Victoria Tolosa Paz consideró que si la ex gobernadora María Eugenia Vidal "estuviese orgullosa de su gestión se presentaría en provincia de Buenos Aires" y aseguró que Juntos por el Cambio "no va a tener una agenda propositiva".

"Si Vidal estuvo orgullosa de su gestión como Gobernadora se presentaría en la provincia de Buenos Aires y daría la discusión", indicó Tolosa Paz en declaraciones radiales. La candidata manifestó que Juntos por el Cambio "no va a tener una agenda propositiva" sino que se va a dedicar a impugnar las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional.