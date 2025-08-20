Natalia de la Sota, sobre Javier Milei: "Le dimos la navaja al mono"

“Yo no acompañé a la Ley Bases y creo que es la madre de todo lo que estamos viviendo. Le dimos la navaja al mono y ahora tenemos que ver cómo lo paramos”, criticó la diputada cordobesa.

En declaraciones a Splendid AM 990, la actual integrante del bloque Córdoba Federal se refirió a la sesión de este miércoles en la Cámara Baja, donde se buscará rechazar el veto hacia la ley de discapacidad, entre otros temas.

De la Sota afirmó que votará en contra del veto, lo que finalmente hizo, e indicó que esperará a que el resto de los diputados también voten en contra.

“Las políticas de (Javier) Milei son deshumanizantes”, expresó. A su vez, adelantó que también votará en contra del veto sobre la prórroga de la moratoria previsional: “Voy a acompañar al rechazo al veto”.

Embed

Representar a los cordobeses que sufren las políticas de Milei

Sobre las políticas del Jefe de Estado en Córdoba, de la Sota aseguró que muchos cordobeses “no acompañan las políticas” ya que “le hicieron mucho daño” a la provincia. “El 60% de las familias están por debajo de la línea de pobreza”, advirtió la legisladora.

Por último, se refirió a su candidatura por el espacio Defendamos Córdoba, donde se presentará para competir en las elecciones nacionales.

“Queremos representar a los cordobeses que sufren las políticas de (Javier) Milei. Tengo que defender a Córdoba del abandono a los jubilados y los discapacitados”, subrayó.

En esa misma línea, puntualizó que la gente “necesita otra opción” con la cual “se sienta representada”.

Y, sobre el final, mostró su respeto hacia el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien competirá por el espacio de Provincias Unidas, aunque expresó su deseo de haber debatido sobre el armado de las listas.

“Del abandono a los organismos del Estado me hubiese gustado hablar, al igual que sobre política para el armado del espacio”, sentenció.