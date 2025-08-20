Discapacidad: celebraron el rechazo en Diputados al veto de Milei

Con una vigilia que comenzó este martes por la noche, miles de manifestantes se concentran en el centro porteño para apoyar a la legislación de emergencia en discapacidad.

image

“Son derechos humanos, son derechos adquiridos”, señaló una de las manifestantes en diálogo con los medios que cubrían la convocatoria. “Esto tiene que ser reafirmado por los senadores”, agregó.

Mientras que muchos prestadores expresaron las complicaciones que tienen para continuar con sus tareas ante los recortes del sector. También se expresaron los padres de niños con discapacidad, quienes celebraron el revés al Gobierno logrado en Diputados.

La convocatoria se realizó en paralelo con la habitual marcha de los jubilados al Palacio legislativo en reclamos de mejores haberes previsionales.

Embed - Activistas y organizaciones por los derechos de personas con discapacidad celebraron el rechazo al veto de Milei

Cómo se votó en diputados

La Cámara de Diputados rechazó por 172 votos contra 73 el veto a la ley de discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la norma aprobada por el Congreso.

El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el grueso de una decena de radicales.

La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, para abordar los vetos del Gobierno a la ley de emergencia en discapacidad y la ley de aumentos de jubilaciones, así como los proyectos relativos a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.

La ley establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 y fija un mecanismo automático de las prestaciones con base a la inflación.