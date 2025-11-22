Scioli destacó un "movimiento turístico espectacular"

Scioli visitó Pinamar, Tandil y Mar del Plata para monitorear de cerca el flujo turístico. En la costa, recorrió comercios, dialogó con operadores y conversó con visitantes para obtener un panorama directo. “Estamos superando todas las expectativas. Soy un hombre de fe, pero esto es espectacular. En muchos destinos la ocupación llega al 90% y en otros es plena”, señaló en declaraciones a medios locales.

Según detalló, el movimiento se sostiene en una combinación de factores. “Tiene que ver con la estabilidad, con la seguridad ciudadana y con las mejores expectativas de un país que lidera el presidente Milei”, afirmó. De acuerdo con Scioli, distintos empresarios del sector le transmitieron que la jornada electoral “marcó un antes y un después” en las decisiones de consumo. “La gente tiene más certidumbre, más tranquilidad y posibilidades de planificar escapadas o vacaciones gracias al crédito”, sostuvo.

Embed Argentina será grande nuevamente

Cc @JMilei https://t.co/FjcwfTcWw8 — Daniel Scioli (@danielscioli) November 22, 2025

El funcionario remarcó que la coordinación de acciones con YPF, el Banco Nación y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permitió fortalecer las herramientas y promociones en transporte. Mencionó, además, el buen desempeño de Aerolíneas Argentinas y el intenso movimiento vehicular hacia la Costa Atlántica, tanto en autos particulares como en ómnibus de media y larga distancia.

Entre los destinos más demandados citó a San Carlos de Bariloche, Jujuy, Iguazú, Termas de Río Hondo y Mar del Plata, todos con ocupación “plena” según los datos oficiales. En la ciudad balnearia, Scioli también destacó el crecimiento del turismo joven y la agenda de eventos que sostiene la actividad más allá de los picos de temporada. “Es increíble la cantidad de chicos que eligen Mar del Plata. La ciudad viene consolidando una propuesta cultural y recreativa muy potente”, subrayó.

Turistas extranjeros

Otro aspecto que el secretario puso en valor fue el aumento de turistas extranjeros, especialmente de Brasil y Estados Unidos. “Argentina recuperó el interés internacional. Es un destino estable, seguro, con gastronomía de primer nivel, buena infraestructura hotelera y una oferta cultural muy apreciada”, afirmó.

Scioli vinculó este repunte con medidas recientes del Gobierno. “La voluntad del pueblo argentino de acompañar los cambios generó un impacto inmediato. Hoy tenemos una tasa de interés del 20% y el crédito vuelve a fluir hacia las familias. Eso incentiva el turismo, porque cuando el turista llega, llega el trabajo”, afirmó.

También ponderó la política de seguridad: “Cuando una familia del extranjero elige dónde viajar, evalúa mucho la seguridad. Hoy se puede caminar por Buenos Aires sin contratiempos, sin piquetes imprevistos, pudiendo planificar horarios. Eso lo reconocen los propios turistas”.

De cara a la temporada de verano, Scioli anticipó que podría ser “mucho mejor de lo que algunos auguraban”. Y cerró con un mensaje optimista: “Argentina se está dando vuelta. Estamos recuperando la confianza y eso se nota en cada destino del país”.