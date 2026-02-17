Política |

Nicolás Kreplak ayudó a conseguir un avión sanitario para traer a Samid desde Uruguay

“Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo“, explicó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó este martes que se comunicó con el matarife y dirigente peronista Alberto Samid, quien contrajo un virus en Uruguay, para informarle que será traído de regreso a Buenos Aires en un vuelo sanitario.

El titular de la UOM Córdoba calificó de "dominguero" y "tibio" el paro convocado por la CGT

“Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, escribió el funcionario de la gestión de Axel Kicillof en su cuenta de X.__

Avion tuits_samid_kreplak

Samid debió ser internado en la ciudad balnearia uruguaya tras sufrir un cuadro de infección urinaria, pero su situación se agravó porque le detectaron la presencia de un virus raro.

En ese contexto, quien fuera considerado como “Rey de la Carne” (tiene froigorìficos y cadena de carnicerías) había pedido a través de su familia ayuda al gobernador Kicillof para facilitarle un avión sanitario para trasladarlo y que pueda ser tratado su cuadro de salud en su país.

Dirección

