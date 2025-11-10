Impuesto al cheque: fuerte cruce entre un exfuncionario de Cristina y Milei

Inmediatamente y a través de sus redes sociales, el Presidente calificó la idea como una forma de “robo” al consumidor y envió un mensaje directo a los sectores identificados con el kirchnerismo.

Emmanuel Álvarez Agis, actualmente socio fundador de la consultora PxQ, manifestó su propuesta por primera vez durante una entrevista radial en El Destape.

En la entrevista planteó un esquema fiscal que combinara incentivos y penalizaciones, conocido como modelo de “palo y zanahoria”.

Embed - Álvarez Agis propone reemplazar el Impuesto al Cheque con un impuesto al efectivo

El economista sugirió que la medida consistiera en eliminar el impuesto al cheque, que grava operaciones bancarizadas y afecta principalmente a sectores formales, y reemplazarlo por un impuesto sobre el retiro de dinero en efectivo.

“El consumidor te exige pagar con medios digitales de pago, porque vos tenés un impuesto al efectivo, eso obliga al comercio a formalizarse y sobre todo premia a todas las compañías, como la mía, que tenemos todos los flujos formalizados”, expuso.

“Voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900”, graficó. De inmediato, este fragmento circuló ampliamente en redes sociales y fue replicado por referentes de La Libertad Avanza (LLA). Agustín Romo, actual presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los primeros en reaccionar.

Su publicación en la red social X advirtió que dirigentes kirchneristas impulsaban un impuesto a la extracción de efectivo y cuestionó la supuesta vocación recaudatoria opositora.

El presidente Javier Milei se sumó al debate citando el video de la propuesta y redoblando la crítica. En su publicación en X escribió: “KIRCHNERISTA = LADRÓN.

El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”. De esta forma, Milei instaló el tema en la agenda pública y amplificó la discusión sobre la arquitectura tributaria vigente.