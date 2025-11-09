Milei toma juramento a Santilli, que inicia su gestión con foco en el vínculo con las provincias

Desde que se confirmó su designación, Santilli comenzó a desplegar una agenda de trabajo orientada al vínculo con los gobernadores, uno de los frentes clave para el Gobierno en la etapa que se abre.

En los últimos días mantuvo reuniones con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y en la semana que comienza tiene previsto recibir a Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

El encuentro con Torres tuvo como eje la eliminación de las retenciones al petróleo y las obras prioritarias en la Patagonia. “Dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y sobre los objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan”, señaló el mandatario chubutense, quien se mostró confiado en que la nueva etapa permitirá “consolidar acuerdos de largo plazo y avanzar en las reformas estructurales necesarias para generar trabajo y atraer inversiones”.

Santilli y el diálogo federal

Santilli, por su parte, destacó que el diálogo federal será el eje de su gestión, aunque descartó reunirse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Me aturde el doble discurso: no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a la Ley Antimafia ni a las reformas de reincidencia. ¿Dónde está?”, planteó el flamante ministro en una entrevista reciente.

El acto de juramento contará con la presencia de funcionarios del Gobierno, familiares y allegados al nuevo ministro. También está confirmada la asistencia del jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, en una señal del acercamiento político entre La Libertad Avanza y el sector más dialoguista del macrismo.

Con su desembarco en el Ministerio del Interior, Santilli asumirá un papel clave en las negociaciones con las provincias para garantizar los votos que el oficialismo necesita en el Congreso de cara al debate presupuestario y al paquete de reformas laboral, tributaria y penal que el presidente Milei busca impulsar antes de fin de año.