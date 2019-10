"Dios, para que vos puedas servirlo, te despoja de todo. Y a mí me despojó de todo. Hasta me puso una panza así enorme para que nadie crea que yo era linda. Si no, no iba a ser gorda, iba a ser puta", manifestó la diputada nacional.

Carrio.mp4

No es la primera vez que Carrió hace un comentario de este tipo, de hecho esta misma semana subió un vídeo a Twitter donde se la ve en un evento partidario y donde aseguró que, tanto ella como Juntos por el Cambio, son “feminismo nato”. “Yo soy la primera mujer en Latinoamérica que funda un partido. La primera que presidió las comisiones más importantes en la Cámara de Diputadas. Fui la primera candidata a presidente y me robaron. Fui loca, fui gorda, fui sucia, fui heterosexual. Decí que engordé, porque si no hubiera sido puta”, dijo.

Embed Soy feliz de ser mujer. pic.twitter.com/NX1DR2kM4j — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 12, 2019

