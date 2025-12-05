Milei acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

La invitación fue realizada personalmente por la propia Machado y la ceremonia se realizará el 10 de diciembre en el país escandinavo, en la previa al inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso convocadas por el Ejecutivo.

Milei compartirá agenda con otros mandatarios latinoamericanos, entre ellos el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino y el ecuatoriano Daniel Noboa.

La presencia del jefe de Estado en la ceremonia del premio Nobel se da en un contexto la aceleración de las presiones de Donald Trump sobre la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela.

La lucha de Corina Machado

María Corina Machado fue galardonada el 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según indicó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Premio Nobel, Machado fue elegida por ser una “figura clave y unificadora” en una oposición política que estaba profundamente dividida y que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

María Corina Machado Venezuela Marchas Caracas.jpg María Corina Machado, este jueves en la marcha que encabezó en Caracas.

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a lo que la oposición denuncia como “la represión del régimen” de Maduro, iniciada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Machado lidera el partido opositor Vente Venezuela y en 2017 ayudó a fundar la alianza Soy Venezuela. La dirigente había anticipado en octubre que no veía la posibilidad de ir a buscar el Premio Nobel de la Paz a Noruega, informaron medios internacionales.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, había alertado en una entrevista con el medio noruego Dagens Næringsliv.

Sobre el premio, destacó que “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, ya que es una muestra más de que “el mundo entero legitima” su lucha. “El régimen está absolutamente aislado y tiene los días contados”, vaticinó Machado.