Elisa Carrió se sumó a la ofensiva contra Chiqui Tapia: qué dice su denuncia

La denuncia presentada por Carrió, el titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso tiene como objetivo la investigación de la “posible comisión del delito de lavado de dinero y otros ilícitos precedentes” por parte de Pantano (monotributista categoría G) y Conte (jubilada).

La empresa de Pantano y Conte, Real Central SRL. habría adquirido una propiedad en Villa Rosa (Pilar), compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados, en la cual habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas.

carrio (1).jpg Elisa Carrió presentó la denuncia junto con otros dos dirigentes de la Coalición Cívica.

“Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior. Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica", indicaron Carrió y los otros dos denunciantes.

"Para arribar a esa conclusión -agregaron- es necesario relatar algunos hechos que podrían aportar información para comprender las relaciones que los denunciados habrían construido con quien sería el dueño de la propiedad un importante dirigente del futbol argentino”.

Los dirigentes de la Coalición Cívica sospechan que ese predio podría ser de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En paralelo, aseguraron que, en enero de 2023, Pantano asumió como titular de la empresa Mendoza Wines SA y "se asoció" con un exgerente general de Boca "en el negocio de los viñedos. Para Carrió y el resto de los denunciantes, este exdirectivo xeneize ocupó “un rol central”: se dedicó a trabajar en las áreas “administrativas, contractuales y operativas” y estuvo vinculado a “actores de peso del fútbol nacional e internacional”.

“No podemos ignorar que existen versiones públicas (periodísticas y en las redes sociales) que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados (…) podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio ‘Chiqui’ Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos”, concluyeron.