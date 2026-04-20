Paro de ATE y ANAC: alertan sobre posibles cancelaciones y demoras de vuelos

Desde el gremio explicaron que el conflicto salarial lleva meses sin resolverse y que el Gobierno “no tiene voluntad política” para destrabar la situación. Según ATE-ANAC, la gestión nacional incumplió acuerdos previos, incluida la conciliación obligatoria, y avanzó con normativas que buscarían limitar el derecho a la protesta, incluso cuando el sindicato acató los plazos legales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2046159515796525388&partner=&hide_thread=false AHORA!!

MAÑANA PARO DE ATE CON PROTESTAS EN AEROPUERTOS Y NO DESCARTA BLOQUEARLOS!!



AMENAZAN CON MÁS MOTOSIERRA, PERO LA MOTOSIERRA LOS VA A TERMINAR CORTANDO A ELLOS!!



El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a REABRIR LAS PARITARIAS. Está… pic.twitter.com/F55oX8ZMqj — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 20, 2026

Uno de los puntos centrales de la jornada será la movilización a Aeroparque Jorge Newbery, con concentración prevista a partir de las 12 del mediodía en la intersección de Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia la terminal aérea.

Además de Aeroparque, ATE anunció acciones y asambleas en distintos aeropuertos del país, lo que amplía el alcance de la protesta y eleva el riesgo de afectaciones en vuelos de cabotaje y regionales. El propio gremio advirtió que no se descartan nuevas medidas si no hay respuestas oficiales.

"Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos", advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en sus redes sociales. Y agregó: "El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. La conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad", agregó.