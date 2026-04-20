Paro de ATE y ANAC: alertan sobre posibles cancelaciones y demoras de vuelos

La protesta se llevará a cabo tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el gobierno nacional. Habrá una movilización a Aeroparque. "La conflictividad va a escalar", advirtió el secretario general de ATE.
El sistema aerocomercial del país afrontará este martes una jornada de alta conflictividad laboral, luego de que los trabajadores nucleados en ATE-ANAC confirmaran su adhesión al paro nacional convocado por el gremio estatal y la realización de movilizaciones en Aeroparque y otros aeropuertos.
La medida, que incluye un cese de actividades durante la realización de asambleas informativas y protestas, podría generar demoras e incluso cancelaciones en algunos servicios aéreos a lo largo de todo el día, según confirmó el titular del gremio, Marcelo Belelli, a la Agencia Noticias Argentinas.
La protesta se llevará a cabo tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el gobierno nacional y se inscribirá en un escenario más amplio de confrontación entre el Ejecutivo de Javier Milei y los sindicatos estatales, en un contexto de ajuste fiscal, congelamiento salarial y reestructuración del Estado.
La medida de fuerza involucra principalmente a los controladores terrestres y trabajadores de ANAC afiliados a ATE, un sector clave para el funcionamiento cotidiano de la aviación civil. Aunque no se trata de controladores aéreos en sentido estricto, -cuyas medidas suelen estar sujetas a restricciones legales especiales-, la participación de personal de ANAC puede impactar en procesos administrativos, inspecciones, habilitaciones y coordinación operativa, con efecto directo en la programación de vuelos.
Desde el gremio explicaron que el conflicto salarial lleva meses sin resolverse y que el Gobierno “no tiene voluntad política” para destrabar la situación. Según ATE-ANAC, la gestión nacional incumplió acuerdos previos, incluida la conciliación obligatoria, y avanzó con normativas que buscarían limitar el derecho a la protesta, incluso cuando el sindicato acató los plazos legales.
Uno de los puntos centrales de la jornada será la movilización a Aeroparque Jorge Newbery, con concentración prevista a partir de las 12 del mediodía en la intersección de Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia la terminal aérea.
Además de Aeroparque, ATE anunció acciones y asambleas en distintos aeropuertos del país, lo que amplía el alcance de la protesta y eleva el riesgo de afectaciones en vuelos de cabotaje y regionales. El propio gremio advirtió que no se descartan nuevas medidas si no hay respuestas oficiales.
"Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos", advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en sus redes sociales. Y agregó: "El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. La conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad", agregó.
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