Se trató de la primera vez que la cotización encadena tres incrementos semanales consecutivos. El billete verde en el Banco Nación cotizó a $1460.
El dólar oficial registró su segunda mayor suba semanal de 2026, tanto en el segmento mayorista como minorista. Es la primera vez que la cotización encadena tres incrementos semanales al hilo.
El tipo de cambio mayorista avanzó este viernes 5 de junio $3,5 hasta los $1.440. Respecto del viernes pasado avanzó $35 (+2,3%); solo en la semana del 20 al 24 de abril se vio una suba más elevada, por lo menos desde que comenzó el nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación. Aun así, la cotización se ubicó lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.768,68.
La suba se produce en un contexto en que el Banco Central (BCRA) prolonga la compra de reservas aprovechando la estacionalidad favorable.
Solo en la semana del 20 al 24 de abril se vio una suba más elevada, por lo menos desde que comenzó el nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación.
Aun así, la cotización se ubicó lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.768,68. El tipo de cambio minorista cerró a $1.462,88, según el promedio que publica el Banco Central (BCRA).
En el Banco Nación, el billete se vendió a $1.460, lo que implica un alza del 0,3% respecto del cierre del jueves y un incremento semanal de $30 (+2,1%).
Los dólares financieros operan con alzas moderadas. El contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.515,88 y el MEP trepa a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubica en el 3,80%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435.