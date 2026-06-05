El dólar oficial registró su segunda mayor suba semanal

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Aun así, la cotización se ubicó lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.768,68. El tipo de cambio minorista cerró a $1.462,88, según el promedio que publica el Banco Central (BCRA).

En el Banco Nación, el billete se vendió a $1.460, lo que implica un alza del 0,3% respecto del cierre del jueves y un incremento semanal de $30 (+2,1%).

Los dólares financieros operan con alzas moderadas. El contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.515,88 y el MEP trepa a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubica en el 3,80%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435.