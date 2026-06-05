Santilli viajó a Misiones y profundizó el diálogo con Passalacqua y Rovira

Agradecimiento de Santilli

La reunión con Rovira incorporó además un análisis de la coyuntura política nacional y regional. En ese contexto, Santilli agradeció el acompañamiento de los legisladores misioneros a distintas iniciativas promovidas por la administración de Javier Milei en el Congreso, un respaldo que ha resultado relevante para la aprobación de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Otro de los puntos que despertó interés durante el encuentro fue la reforma política que impulsa el espacio liderado por Rovira en Misiones. La propuesta contempla medidas como la implementación de la denominada “ficha limpia” para candidatos y la fijación de límites a la reelección de los intendentes, iniciativas que forman parte del debate institucional abierto en la provincia.

Desde el Ministerio del Interior destacaron que la visita se inscribe en una agenda federal destinada a consolidar canales de diálogo permanentes con los gobiernos provinciales. El objetivo, señalaron, es avanzar en consensos que permitan fortalecer la gobernabilidad, mejorar la coordinación entre jurisdicciones y generar condiciones favorables para el crecimiento de las economías regionales.

La jornada dejó como saldo una señal de acercamiento entre la Nación y una de las provincias con mayor peso político del noreste argentino, en un contexto en el que el Gobierno busca ampliar acuerdos y construir puentes con distintos actores del escenario federal.