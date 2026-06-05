Santilli viajó a Misiones y profundizó el diálogo con Passalacqua y Rovira

El ministro del Interior visitó Misiones y mantuvo encuentros con el gobernador Hugo Passalacqua y el líder del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira.
En el marco de una estrategia orientada a fortalecer el vínculo entre el Gobierno y las provincias, el ministro del Interior, Diego Santilli, realizó este viernes una visita oficial a Misiones, donde mantuvo reuniones con las máximas autoridades políticas de la provincia para avanzar en una agenda común de gestión y desarrollo.
Durante su estadía en Posadas, Santilli fue recibido por el gobernador Hugo Passalacqua y por el conductor del Frente Renovador de la Concordia y actual diputado provincial, Carlos Rovira. Los encuentros dieron continuidad al diálogo iniciado días atrás en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde funcionarios nacionales y provinciales comenzaron a delinear una serie de temas de interés compartido.
Según trascendió, las conversaciones estuvieron enfocadas en la coordinación de políticas públicas entre la Nación y Misiones, así como en la búsqueda de mecanismos que permitan fortalecer la relación institucional y agilizar la implementación de programas y proyectos conjuntos. También se analizaron cuestiones vinculadas al desarrollo productivo de la provincia y al impulso de las economías regionales, un aspecto considerado clave tanto por el Gobierno nacional como por las autoridades misioneras.
La reunión con Rovira incorporó además un análisis de la coyuntura política nacional y regional. En ese contexto, Santilli agradeció el acompañamiento de los legisladores misioneros a distintas iniciativas promovidas por la administración de Javier Milei en el Congreso, un respaldo que ha resultado relevante para la aprobación de proyectos impulsados por la Casa Rosada.
Otro de los puntos que despertó interés durante el encuentro fue la reforma política que impulsa el espacio liderado por Rovira en Misiones. La propuesta contempla medidas como la implementación de la denominada “ficha limpia” para candidatos y la fijación de límites a la reelección de los intendentes, iniciativas que forman parte del debate institucional abierto en la provincia.
Desde el Ministerio del Interior destacaron que la visita se inscribe en una agenda federal destinada a consolidar canales de diálogo permanentes con los gobiernos provinciales. El objetivo, señalaron, es avanzar en consensos que permitan fortalecer la gobernabilidad, mejorar la coordinación entre jurisdicciones y generar condiciones favorables para el crecimiento de las economías regionales.
La jornada dejó como saldo una señal de acercamiento entre la Nación y una de las provincias con mayor peso político del noreste argentino, en un contexto en el que el Gobierno busca ampliar acuerdos y construir puentes con distintos actores del escenario federal.
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