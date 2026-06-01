Paro en la Línea C de subte: hasta cuándo será

Por qué hay paro en la línea C

De acuerdo con lo señalado por Segovia en un comunicado difundido el domingo por la noche, la protesta surge porque siguen operando trenes Nagoya 5000 que poseen piezas con asbesto, una sustancia considerada cancerígena.

“La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, afirmó el dirigente sindical.

Desde AGTSyP aseguran que la falta de cumplimiento de estos compromisos impacta negativamente en las condiciones de salud y seguridad de los empleados.

Hasta qué hora es el paro de la línea C

Si bien no se difundió un esquema detallado con horarios, se prevé que la línea C permanezca sin servicio durante toda la jornada de este lunes 1 de junio.

Constitución

San Juan

Independencia

Moreno

Avenida de Mayo

Diagonal Norte

Lavalle

General San Martín

Retiro

Frente a esta situación, los usuarios deberán recurrir a otras líneas de subte, colectivos o servicios ferroviarios que permitan realizar recorridos alternativos.

También se aconseja organizar los traslados con tiempo, ya que podrían producirse demoras y una mayor afluencia de pasajeros en otros medios de transporte, especialmente en horarios de mayor demanda.

subtebaccidente Todavía no se definío hasta cuando

La postura de Emova sobre el paro de la línea C

Mediante un comunicado, Emova sostuvo que continúa en marcha el programa integral de retiro de asbesto y que las tareas se realizan bajo control de organismos competentes:

“Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1 de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios. La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU. Así consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad".