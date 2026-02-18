Política |

Paro general del jueves: la CGT dará una conferencia de prensa para defender su postura

La central obrera está siendo criticada por "tibia", por hacer un paro sin movilización, y por eso sus líderes darán una conferencia de prensa este miércoles. Dan libertad de acción para los sindicatos que decidan movilizarse por su cuenta.

La cúpula de la CGT brindará este miércoles a las 11:00 una conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo. El objetivo es fundamentar la decisión de convocar a un paro general sin movilización para este jueves, jornada en la que la Cámara de Diputados debatirá el polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La resolución, tomada el lunes pasado vía Zoom por los dirigentes Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), generó un fuerte malestar en los sectores más duros del sindicalismo y en la izquierda. Las críticas apuntan a que, al no haber una marcha masiva al Congreso, la medida de fuerza pierde presión política en un momento clave.

Sin embargo, la central obrera otorgará "libertad de acción" para que cada gremio defina su estrategia. En este sentido, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a varios sindicatos de la CGT junto a las dos CTA, ya confirmó que ellos sí marcharán hacia el Congreso el jueves a partir del mediodía para manifestar su rechazo total a la normativa.

ADEMÁS: El titular de la UOM Córdoba calificó de "dominguero" y "tibio" el paro convocado por la CGT

Desde el sector combativo, Rodolfo Aguiar (titular de ATE) fue uno de los más tajantes al cuestionar la pasividad de la movilización oficial: “El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín", advirtió el dirigente, quien insistió en la necesidad de que la protesta sea "activa" para garantizar que el repudio a la ley se traslade de las casas a las calles.

