“Cuando me reencontré con Cristina, lo mejor que pasó es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que siempre nos tuvimos. Nos había pasado como muchos argentinos que la política nos había distanciado. Mi primera palabra es un agradecimiento a Cristina. No sería justo sino diría que esto que encaramos no sería sin la visión de Cristina para entender lo que requería este momento. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Vamos a hacer la Argentina que todos ustedes se merecen”, dijo al comienzo de su discurso.

Rápidamente, el ex jefe de gabinete se refirió a la situación actual que atraviesa el país y cuáles son sus ideas para revertir la crisis económica. “Lo que estamos discutiendo es cómo vamos a construir el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Algunos piensan en un país para pocos, una argentina que expulsa argentinos, donde vemos bajar el consumo, las jubilaciones. Cuando dejamos de consumir los argentinos, eso se expresa en la baja en la producción. Eso conduce al desempleo. La gente quiere trabajar, recuperar el trabajo, reabrir las fábricas Yo lo veo, a mí no me ponen vallas que me separan de la gente”, destacó.

En ese sentido, agregó: “Hay chicos sin futuro porque ese está quedando sin educación y sin salud porque no hay régimenes de vacuna. Nosotros nacimos para darle entidad a esos que quedan al margen. Y no hablo de economía, hablo de valores”.

Hacia el cierre de su discurso, Alberto Fernández recicló un latiguillo de Mauricio Macri para buscar diferenciarse de la gestión de Cambiemos: "No sé cuántos semestres pasaron esperando que alguien traiga lo que nunca llegó. El primer semestre que gobernemos vamos a cambiar la argentina, no vamos a esperar que nadie venga a invertir. Vamos a dar trabajo”.

“Entre los que especulan en la timba, nosotros votamos con los que producen. Votamos por los trabajadores. Y entre los jubilados y los bancos, elegimos a los jubilados”, afirmó.

Para despedirse de la multitud que esperaba oírlo en el acto, el candidato sentenció: “Me han llenado el alma. Les quiero dar las gracias, tienen mi total compromiso y la certeza de que nunca los voy a defraudar. Voy a abrir un gran debate en la Argentina, y si les estoy fallando me lo van a poder decir”.

Alberto Fernández con gobernadores del PJ

Alberto Fernández, el precandidato presidencial del Frente de Todos, firmó este miércoles una serie de actas compromiso con una docena de gobernadores del PJ, mandatarios electos y postulantes provinciales, para realizar obras y revisar cuestiones en una eventual gestión de él a partir del próximo 10 de diciembre.

Antes del acto de cierre en el Monumento a la Bandera, Alberto Fernández se reunió con los gobernadores y tras rubricar las actas expresó: "La Argentina que se viene va a ser gobernada por 24 gobernadores y un Presidente".

"No aspiro a ser un gran Presidente, quiero ser el presidente de una gran Argentina", resaltó el ex jefe de Gabinete.

En las primeras filas del acto lo escucharon los candidatos Axel Kicillof (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza); los gobernadores Gildo Infrán (Formosa), Domingo Peppo (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Lucía Corpacci (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán); y los electos Sergio Ziolitto (La Pampa) y Omar Perotti (Santa Fe), entre otros.