“Quiero que los argentinos vuelvan a ser felices. Necesitamos el esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas para poder dejar atrás esto tan feo que estamos viviendo”, arrancó su discurso la ex mandataria.

“Siempre creí que había llegado una forma de ver el mundo que considera que el derecho de los trabajadores, la clase media, la universidad pública y gratuita, pero nunca imaginé que iba a ver las cosas que hoy estamos viviendo. Sinceramente, nunca pensé volver a ver tanta gente, familias enteras en la calle”, declaró.

“No le demos el gusto de seguir dividiendo a los argentinos. Me refiero a todos y todas, a quienes queremos un país sólido, con una industria en funcionamiento, y científicos y científicas que le agreguen valor al trabajo de los argentinos. Estoy seguro que la mayoría de los dirigentes estarían de acuerdo. Salvo un puñado que piensan que los trabajadores no deben tener derecho, y el salario es un problema”, aseguró cuando empezaron a oírse cantos en contra de la actual gestión de Gobierno.

La actual senadora aseguró que fue necesario unir en el frente del que forma parte reunir a distintas figuras para cambiar la realidad actual. “Quiero contarles mis vivencias personales, el punto final para mí fue cuando, otra vez, decidieron endeudarlos a todos con el Fondo Monetario Internacional. Ese fue el verdadero punto de inflexión”, señaló.

“Lo que viene no es nada fácil. Los dirigentes sean de la ideología que sean, ningún dirigente duerme en la calle. Ninguno se queda sin trabajo o come una vez al día. Los que pasan estas penurias son el pueblo, el compromiso de los dirigentes es ponerle fin a esta situación. Yo no podía imaginarme cuatro años más de estas políticas”, agregó.

Segundos después, se explayó sobre el país que desea: “Quiero que la gente vuelva a tener trabajo, que los chicos vayan a la escuela a estudiar y no a comer, que los jubilados se vayan con la receta completa de las farmacias, y los científicos pueden estudiar, agregarle valor (…). Necesitamos recurrir al conocimiento, el conocimiento, un recurso que no se acaba. Por todas esas cosas hoy estamos aquí”.

“Si a pesar de todo, todavía estoy parada es por el amor de ustedes. Es insobornable”, destacó.

Para cerrar, tras remarcar su confianza en Alberto Fernández, finalizó: “Quiero pedirle que no peleen, que hablen mucho, trabajen mucho, vecino a vecino. A ver estado aquí, no es casual: esto es de todos. Puede haber unos como a mí que les guste decir “la patria” y otros que les guste decir la “nación” o la “república”. Digas lo que digas, la única bandera que hay, es esa: la de la Argentina”.