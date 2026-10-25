Patricia Bullrich cuestionó a Milei por sus ataques a la prensa: "Cruzó un límite"

Las declaraciones se producen después de una serie de movimientos políticos que alimentaron las especulaciones sobre el futuro de Bullrich dentro de La Libertad Avanza. La legisladora compartió imágenes junto a Milei durante la cena de la Fundación Faro y el mandatario replicó una de sus publicaciones, en una señal pública de acercamiento tras las tensiones recientes. Sin embargo, la exministra también difundió un video que reavivó las versiones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027 y afirmó que está preparada para asumir ese desafío, aunque aclaró que debe esperar su momento.

Con sus últimas declaraciones, Bullrich volvió a exhibir una posición propia dentro del oficialismo, tanto en materia institucional como económica. Si bien reconoció el derecho de Milei a responder a las críticas periodísticas, cuestionó el tono de sus expresiones y reclamó ajustes para que la recuperación económica tenga un impacto más directo en los hogares. La combinación de esos planteos mantiene abierta la incógnita sobre el papel político que buscará ocupar la senadora en la próxima etapa del Gobierno y en el escenario electoral de 2027.