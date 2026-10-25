Patricia Bullrich cuestionó a Milei por sus ataques a la prensa: "Cruzó un límite"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó la frase del presidente sobre “quemar periodistas en la hoguera” y también reclamó correcciones económicas para mejorar los ingresos de las familias.
Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei al cuestionar sus recientes ataques contra el periodismo y advertir que el mandatario “cruzó un límite” con sus declaraciones durante la cena de la Fundación Faro. La senadora se refirió a la frase del presidente sobre “quemar periodistas en la hoguera” y sostuvo que la defensa de la libertad debe contemplar también el respeto a quienes cuestionan al poder. Sus declaraciones representan un nuevo gesto de autonomía política dentro del oficialismo.
“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la Justicia da la razón, es mejor”, afirmó Bullrich en diálogo con LN+. En ese sentido, pidió moderar el discurso presidencial: “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”. La legisladora aclaró que la libertad de expresión protege tanto a la prensa que critica al Gobierno como al presidente cuando responde, aunque remarcó que las críticas deben contestarse con argumentos.
La controversia se desató después de que Milei apuntara contra periodistas a quienes acusó de difundir información falsa sobre la causa Libra. Sus expresiones generaron rechazos de distintas organizaciones periodísticas, entre ellas la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), además de cuestionamientos de dirigentes de la oposición. Bullrich no defendió los contenidos periodísticos cuestionados por el mandatario, pero planteó que la confrontación con la prensa debe mantenerse dentro de límites compatibles con el respeto a la libertad de expresión.
La senadora también se refirió a la situación económica y reclamó medidas que permitan trasladar los indicadores generales a la vida cotidiana de la población. “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”, señaló. De esa manera, sumó sus cuestionamientos sobre el rumbo económico a las diferencias que ya había expresado respecto del trato del Presidente hacia el periodismo.
Las declaraciones se producen después de una serie de movimientos políticos que alimentaron las especulaciones sobre el futuro de Bullrich dentro de La Libertad Avanza. La legisladora compartió imágenes junto a Milei durante la cena de la Fundación Faro y el mandatario replicó una de sus publicaciones, en una señal pública de acercamiento tras las tensiones recientes. Sin embargo, la exministra también difundió un video que reavivó las versiones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027 y afirmó que está preparada para asumir ese desafío, aunque aclaró que debe esperar su momento.
Con sus últimas declaraciones, Bullrich volvió a exhibir una posición propia dentro del oficialismo, tanto en materia institucional como económica. Si bien reconoció el derecho de Milei a responder a las críticas periodísticas, cuestionó el tono de sus expresiones y reclamó ajustes para que la recuperación económica tenga un impacto más directo en los hogares. La combinación de esos planteos mantiene abierta la incógnita sobre el papel político que buscará ocupar la senadora en la próxima etapa del Gobierno y en el escenario electoral de 2027.
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