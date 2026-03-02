Pichetto pidió una formula al estilo Lula para el peronismo en 2027

En diálogo con Radio Mitre, se refirió también a su encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111 y a su mirada para el futuro del peronismo.

“Estaba programado desde el año pasado, a partir del momento que la pusieron presa. Yo tengo siempre una visión de que gente que uno ha conocido, que ha compartido mucho tiempo, cuando está presa o cuando está enferma, merece ser visitada, y yo tenía esa decisión", dijo el legislador .

Y dio detalles de su encuentro con la expresidenta: “La vi muy consustanciada con la política exterior, la vi muy serena en un momento de gran adversidad, es una prueba más que tiene que que soportar. La vi bien, la vi recuperada también físicamente”.

Embed

El diputado visitó la semana pasada a la ex mandataria en el departamento donde ella está alojada, y purga una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido hallada culpable del delito de administración fraudulenta.

El acercamiento comenzó en diciembre pasado con una comunicación telefónica y tuvo su segundo capítulo en forma presencial después de más de una década de enfrentamiento,

“Me pareció una un reencuentro también en el plan humano personal, en el que yo le transmití mi mirada respecto a (construir) un frente nacional, un modelo parecido al que hizo (el presidente) Lula en Brasil, y para eso se requiere un debate interno de lo que no se debe hacer en el peronismo, de que las realidades del pasado, merecen ser analizadas y no repetidas”, dijo Pichetto.

“La tarea de la construcción de un frente político amplio, con una visión de la industria nacional” y definir “cuáles serán los ejes del debate (político) del 2027, y ahí habrá un tema central que es el mundo del trabajo, los salarios, que están destruidos, y la defensa de los intereses” argentinos.

Y remarcó: “Tengo un espíritu muy crítico respecto al gobierno, lo vengo sosteniendo en mis posiciones parlamentarias. He votado en contra de la ley laboral, pero las cosas que hay que apoyar las apoyé. Me parece que hago mi tarea desde el punto de vista parlamentario estudiando los temas y votando de acuerdo a mis convicciones”.