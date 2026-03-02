El Gobierno se desliga del paro docente y apunta contra las provincias

La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que el encuentro se realizó por la vigencia de una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. “Se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”, señaló el comunicado oficial. Además, precisó que “las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”.

capital humano El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

Sindicatos como CTERA, UDA y Sadop llevaron adelante un paro nacional en 15 provincias en rechazo a la reforma laboral aprobada por el Congreso y en reclamo de mejoras salariales. Las entidades sostuvieron que la norma “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino que apunta a “precarizar el trabajo” y promover “la flexibilización de las relaciones laborales”.

La medida de fuerza se sintió en provincias donde estaba previsto el inicio del ciclo lectivo, entre ellas la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de otros distritos del norte y el litoral. Por su parte la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales suspendió su adhesión tras acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

En Santa Fe, el ministro de Educación, José Goity, destacó que “un 98 % de las escuelas estuvieron abiertas y funcionando”, pese a la huelga. El conflicto, centrado en salarios, presupuesto educativo y la restitución del FONID, continuará la próxima semana con una nueva reunión entre provincias y gremios.