Milei viajará a Nueva York para buscar inversiones y mostrarse con gobernadores aliados

El mandatario será el principal orador del encuentro, que se desarrollará en sedes vinculadas a JPMorgan y Bank of America, y mantendrá contactos con referentes del sistema financiero, empresarios y funcionarios estadounidenses. La exposición oficial buscará reforzar el alineamiento con Estados Unidos en materia comercial, energética y geopolítica.

En paralelo, Milei invitó a un grupo de gobernadores a sumarse a la comitiva para mostrar respaldo político amplio a su plan de reformas. entre los que figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) buscando enviar una señal de estabilidad institucional ante los mercados.

La relación con varios de ellos se fortaleció tras el apoyo legislativo en el Congreso y luego de las elecciones nacionales de 2025, en las que La Libertad Avanza logró buenos resultados en distritos clave. Desde entonces, el diálogo entre la Casa Rosada y distintas provincias, especialmente del norte, se volvió más fluido y pragmático.

En el oficialismo reconocen que existen negociaciones abiertas que incluyen no solo transferencias de fondos, sino también gestiones vinculadas a créditos internacionales, obras públicas, deudas previsionales y habilitaciones administrativas. La estrategia combina respaldo político con acuerdos puntuales que permitan sostener gobernabilidad.

La agenda en Nueva York incluirá exposiciones del equipo económico, con eje en estabilidad macroeconómica, desregulación y apertura de mercados. El objetivo es mostrar previsibilidad jurídica y reglas claras para atraer capitales en energía, minería, tecnología y agroindustria.

milei tucumán

Además del viaje a Estados Unidos, Milei profundizará el vínculo con gobernadores del norte en marzo. El 19 de marzo será orador principal en el Foro Económico del NOA en Tucumán, provincia gobernada por Osvaldo Jaldo, en otro gesto hacia los mandatarios que respaldaron su agenda legislativa.