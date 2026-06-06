Plaza de Mayo: miles de fieles participaron de la celebración de Corpus Christi

En Plaza de Mayo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la convivencia entre las distintas comunidades religiosas de la Ciudad.
Miles de fieles participaron de una nueva celebración de Corpus Christi en el centro porteño, una de las festividades más importantes del calendario de la Iglesia Católica que cada año reúne a comunidades parroquiales, movimientos religiosos, instituciones educativas y familias de toda la Ciudad.
La jornada se desarrolló bajo el lema “Jesús, en Buenos Aires queremos verte” y tuvo como epicentro la Plaza de Mayo y la Catedral Metropolitana, donde se celebró la misa principal presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.
Las actividades comenzaron temprano, a las 10 de la mañana, con la tradicional peregrinación juvenil que partió desde la Floralis Genérica, en la Plaza de las Naciones Unidas. Los participantes recorrieron distintos puntos emblemáticos de la Ciudad, entre ellos Plaza Francia y Plaza de los Ingleses, hasta arribar a Plaza de Mayo.
A partir del mediodía se desarrollaron distintas propuestas para los asistentes, entre ellas espacios de recepción, actividades recreativas para chicos, testimonios de fe y confesiones. Luego de la celebración litúrgica tuvo lugar uno de los momentos más significativos de la jornada: la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento alrededor de la plaza.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó de la ceremonia junto a su esposa, María Belén Ludueña, y destacó el valor de la convivencia religiosa en la Ciudad. También estuvo presente la directora general de Cultos, Pilar Bosca.
“La Ciudad muestra en sus calles que las diferentes comunidades conviven en paz y confirma que Buenos Aires es una verdadera ciudad del Encuentro y el Diálogo Interreligioso. Hoy acompañamos a la comunidad católica que celebra esta tradicional fiesta del Corpus Christi y lo hacemos junto a su comunidad”, expresó Macri durante la celebración.
Corpus Christi, cuyo significado es “Cuerpo de Cristo”, conmemora la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y constituye una de las principales expresiones públicas de la fe católica. Cada año, miles de personas participan de esta manifestación religiosa que combina oración, celebración y encuentro comunitario.
La multitudinaria convocatoria volvió a convertir a Plaza de Mayo en un escenario de fe y reflexión, en una jornada que reafirmó el peso de una tradición profundamente arraigada en la vida religiosa y cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
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