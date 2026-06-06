Plaza de Mayo: miles de fieles participaron de la celebración de Corpus Christi

A partir del mediodía se desarrollaron distintas propuestas para los asistentes, entre ellas espacios de recepción, actividades recreativas para chicos, testimonios de fe y confesiones. Luego de la celebración litúrgica tuvo lugar uno de los momentos más significativos de la jornada: la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento alrededor de la plaza.

Convivencia religiosa

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó de la ceremonia junto a su esposa, María Belén Ludueña, y destacó el valor de la convivencia religiosa en la Ciudad. También estuvo presente la directora general de Cultos, Pilar Bosca.

“La Ciudad muestra en sus calles que las diferentes comunidades conviven en paz y confirma que Buenos Aires es una verdadera ciudad del Encuentro y el Diálogo Interreligioso. Hoy acompañamos a la comunidad católica que celebra esta tradicional fiesta del Corpus Christi y lo hacemos junto a su comunidad”, expresó Macri durante la celebración.

Corpus Christi, cuyo significado es “Cuerpo de Cristo”, conmemora la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y constituye una de las principales expresiones públicas de la fe católica. Cada año, miles de personas participan de esta manifestación religiosa que combina oración, celebración y encuentro comunitario.

La multitudinaria convocatoria volvió a convertir a Plaza de Mayo en un escenario de fe y reflexión, en una jornada que reafirmó el peso de una tradición profundamente arraigada en la vida religiosa y cultural de la Ciudad de Buenos Aires.