El Papa León XIV inició su visita a España: se reunirá con víctimas de abusos

El Santo Padre comenzó su viaje por ese país, donde fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia. Miles de personas salieron a las calles de Madrid para saludarlo. Estará seis días en España.
El Papa León XIV aterrizó este sábado en el aeropuerto de Barajas y comenzó su primera visita apostólica a España desde que fue elegido pontífice hace un año. Durante seis días, recorrerá cerca de 2.500 kilómetros, en una travesía que incluirá Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife.
El Santo Padre llegó a la capital española procedente del aeropuerto romano de Fiumicino, siendo recibido formalmente en la pista de aterrizaje por los reyes Felipe VI y Letizia. Enseguida, la máxima autoridad de la Iglesia Católica puso en marcha su programa oficial, que abarcará 21 actos.
Unas 130.000 personas, según cálculos oficiales, salieron a las calles de Madrid para saludar a León XIV en su primer recorrido por la ciudad, entre el Palacio Real y la Nunciatura apostólica, un trayecto que hizo parcialmente en papamóvil. Durante el recorrido, sin apenas descanso, saludó y en muchos momentos dio la bendición a los miles de fieles congregados.
Bajo el lema "Alzad la mirada", los días más intensos de León XIV en Madrid se concentrarán en este fin de semana, previéndose la asistencia de hasta 1,5 millones de personas en la misa del Corpus en Cibeles y de 500.000 fieles en la vigilia de la Plaza de Lima, en un trayecto donde el papamóvil pasará por la calle Serrano, Goya y la plaza de Colón antes de llegar a Cibeles.
El lunes 8, la agenda adquirirá un tono más institucional con una reunión con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica a las 9:30, seguida de un discurso ante los parlamentarios en el Congreso de los Diputados a las 10:30, lo que marcará la primera vez que un pontífice participe en un acto de este tipo en el Parlamento español.
León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, al ser consultado por los periodistas que viajaban con él en el avión que lo trasladó desde Roma a Madrid. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró sobre el tema.
En este sentido, también confirmó que se reunirá con algunas víctimas -pero "no todas", tal como precisó- durante su primer viaje apostólico a España.