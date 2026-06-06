El Papa León XIV inició su visita a España: se reunirá con víctimas de abusos

Bajo el lema "Alzad la mirada", los días más intensos de León XIV en Madrid se concentrarán en este fin de semana, previéndose la asistencia de hasta 1,5 millones de personas en la misa del Corpus en Cibeles y de 500.000 fieles en la vigilia de la Plaza de Lima, en un trayecto donde el papamóvil pasará por la calle Serrano, Goya y la plaza de Colón antes de llegar a Cibeles.

El lunes 8, la agenda adquirirá un tono más institucional con una reunión con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica a las 9:30, seguida de un discurso ante los parlamentarios en el Congreso de los Diputados a las 10:30, lo que marcará la primera vez que un pontífice participe en un acto de este tipo en el Parlamento español.

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Reunión con víctimas de abusos en España

León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, al ser consultado por los periodistas que viajaban con él en el avión que lo trasladó desde Roma a Madrid. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró sobre el tema.

En este sentido, también confirmó que se reunirá con algunas víctimas -pero "no todas", tal como precisó- durante su primer viaje apostólico a España.