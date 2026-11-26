El oficialismo logró la aprobación del proyecto que incluye Ficha Limpia y, ahora, la iniciativa pasa a Diputados para su sanción definitiva. La sesión continúa con el debate del proyecto de Ludopatía.
El Senado dio media sanción a la reforma electoral impulsada por el Gobierno, la cual propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027 y contempla otros cambios en el sistema electoral, en una votación que arrojó 43 votos a favor y 29 en contra.
La Cámara Alta también aprobó la inclusión de "Ficha Limpia" para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia y ambas iniciativas serán giradas a la Cámara de Diputados para buscar su aprobación definitiva.
La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur, al tiempo que elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones. Solo propone que los candidatos no podrán hacer campaña dos días antes del comicio.
El Congreso ya había aprobado su suspensión "por única vez" en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.
Una vez aprobada la suspensión, el Senado se apresta convertir en ley el proyecto de Ludopatía, para combatir la adicción al juego, al tiempo que aprobará otra iniciativa que apunta a combatir el juego ilegal, según acordaron hoy la Libertad Avanza y el peronismo.
La decisión se adoptó el miércoles en un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General, y Justicia y Asuntos Penales, donde finalmente no se emitió un dictamen, con lo cual los proyectos se tratarán sobre tablas.
La reunión se realizó con la presencia del secretario general de la Confederación Episcopal, Raúl Pizarro, quien reclamó a los senadores que respaldan la iniciativa sancionada en Diputados que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciber-apuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar.
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