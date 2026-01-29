El Gobierno declaró al 2026 como "el Año de la Grandeza Argentina"

El DNU 56/2026, que el mandatario firmó junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, obliga a las distintas dependencias de la administración pública nacional a incorporar esa leyenda en el membrete de la documentación oficial. Mediante la resolución, se invita a su vez a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida.

El decreto destaca las políticas públicas de ajuste y desburocratización desarrolladas en los dos primeros años de gobierno, y sostiene que las medidas lograron “sentar las bases de estabilidad y crecimiento” económico.

“Que las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”, se indicó en uno de los fragmentos del decreto.

Qué dice en DNU

En los considerandos del texto se hizo hincapié en las “reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

El Gobierno advirtió sobre la necesidad de “sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”.

Y remarcó que la gestión libertaria “profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos”.

“En este nuevo año cabe profundizar en los cambios estructurales que exigen las instituciones de nuestra República”, se indica. Para el Gobierno, “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una Administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

“La previsibilidad y la estabilidad constituyen condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido”, ponderó.

Por último, afirmó que la gestión libertaria redoblará “todos sus esfuerzos para custodiar los avances alcanzados y superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual administración”.