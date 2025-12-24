Política |

"Lo mejor está por venir": el mensaje navideño de Patricia Bullrich

La senadora de La Libertad Avanza aprovechó las redes para enviar un mensaje de unidad y hablar del futuro, mientras el Senado se prepara para tratar el Presupuesto 2026.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, envió un mensaje navideño en sus redes sociales, donde afirmó que “lo mejor está por venir”. La publicación llega en la antesala de la sesión del Senado que tratará el Presupuesto 2026 este viernes.

En su mensaje, Bullrich señaló que estas fiestas deberían encontrarlos “unidos y mirando al futuro” y recordó que 2025 fue “un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina”. Agregó que seguirán adelante para construir “el país que sabemos que puede ser”.

El proyecto de Presupuesto y la iniciativa de Inocencia Fiscal se debatirán en la sesión del viernes. El tratamiento será clave para definir los recursos del próximo año y el rumbo económico del país.

Otros referentes también compartieron mensajes. El presidente Javier Milei publicó un video en el que prometió nuevas reformas y cerró con la frase: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

Analistas políticos consideran que los mensajes buscan transmitir optimismo y continuidad en la gestión, mientras que la sociedad espera la aprobación del Presupuesto y el impacto que tendrá en distintos sectores.

El mensaje de Bullrich, más allá de la fecha, refleja una estrategia de comunicación que combina festejo con recordatorio político. Para los ciudadanos, representa un llamado a mantenerse atentos a las decisiones que se toman en el Senado.

