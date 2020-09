Publicaciones de New York Times y El País sobre el espionaje ilegal macrista

Los diarios New York Times, de Estados Unidos, y El País, de España, publicaron este miércoles notas en las que dieron cuenta sobre el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan por parte de la AFI macrista.

El periódico español consignó que esos seguimientos "ilegales" se llevaron a cabo cuando se intentaba establecer qué les había sucedido a los 44 tripulantes del buque perdido en noviembre de 2017 y hallado un año después en las profundidades del Océano Atlántico.

"En los tensos meses posteriores a la desaparición de un submarino que transportaba a 44 tripulantes en 2017, el servicio de inteligencia de Argentina espió ilegalmente a sus familias, dijo el miércoles el actual jefe de la agencia", señaló el tradicional matutino estadounidense en su edición online.

Además, agregó que "Funcionarios de inteligencia dijeron que la agencia (AFI) descubrió tres discos duros que muestran que las actividades y las comunicaciones de los familiares habían sido monitoreadas en la ciudad costera de Mar del Plata, donde tenía su base el submarino". Y cita a la interventora del organismo, Cristina Caamaño, quien aseguró que el seguimiento no había sido "ordenado ni autorizado por ningún juez” y que "por eso fue “ilegal”'.

"No estamos hablando de terroristas o delincuentes organizados, sino de un grupo de familiares que intentaban localizar a sus familiares atrapados en el submarino", desatacó el New York Times las declaraciones que Caamaño formuló en una conferencia de prensa llevada a cabo junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, en Casa Rosada.

Cristina Caamaño.jpg Cristina Caamaño, interventora de la AFI, junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, ayer en conferencia de prensa.

"Argentina investigó a las familias de los 44 tripulantes muertos en el submarino ‘ARA San Juan", se titula la información publicada en la edición internacional de El País de España, y en la bajada de la información se amplia: "Un archivo entregado a la Justicia revela trabajos de espionaje ilegal durante las tareas de búsqueda en el Atlántico".

"Mientras los equipos de rescate buscaban los restos del submarino ARA San Juan en el fondo del Atlántico, el Gobierno argentino investigaba a los familiares de los 44 marinos que se encontraban a bordo. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontró en sus archivos fotos y documentos que prueban el seguimiento", detalló la información.

En ese sentido, se cuenta que las actividades de seguimiento no habían sido ordenadas por la Justicia, según la denuncia que formuló sobre el hecho la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño.

"Los informes encontrados datan de entre enero y junio de 2018. Y muestra seguimientos sistemáticos a las personas que durante aquellos días pasaban por la Base Naval de Mar del Plata, centro operativo del rescate del submarino", subrayó El País.

También se indicó que en los en los archivos hallados “hay fotos y partes de inteligencia con la identificación de algunos familiares. En otros más extensos hay fotos en primer plano sacadas en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata, en los que se identifica a esas personas. Y hay partes con nombre y apellido de familiares en los que se anticipan los reclamos que iban a hacer", de acuerdo se consignó en la presentación de la AFI.

El País aclaró que "el ex presidente Mauricio Macri no hizo mención alguna a la denuncia", en cambio sí hablaron "el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, y familiares de los tripulantes del submarino".

"Rossi dijo que los seguimientos se produjeron cuando lo importante era “'poner toda la energía y los recursos en buscar al submarino ARA San Juan y contener a las familias de los tripulantes'”, detalló la publicación.

El diario también apuntó que Luis Tagliapetra, padre de una de las víctimas del hundimiento, dijo que "el descubrimiento ha sido “perverso”.

“'Ojalá esto sea la punta del ovillo que nos permita llegar al fondo de todo'”, dijo, y advirtió que la causa judicial que investiga las responsabilidades penales del accidente está detenida", remarcó El País.

Cristina Caamaño presentó, ante la Justicia Federal de Mar del Plata, una denuncia por espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en momentos en el que el submarino aún permanecía desaparecido, entre enero y junio del 2018.

En la presentación judicial, realizada ante la Fiscalía Federal Nº 2 marplatense, a cargo de Daniel Adler, se solicitó la citación a indagatoria del ex director general del organismo, Gustavo Arribas; de la ex subdirectora, Silvia Majdalani; y del ex presidente Macri, entre otros.